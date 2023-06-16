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Украинские силы неоднократно обстреливали Каховскую гидроэлектростанцию
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины палили по Каховской ГЭС на протяжении долгого времени, сообщает «РИА Новости».
По словам Сальдо, атаки станции велись месяцами, потому, в итоге, для катастрофы хватило небольшого удара. «Все было рассчитано», подытожил губернатор.
Напомним, ранее Сальдо рассказал, что специальные службы региона до сих пор не могут найти 17 пропавших местных жителей, несмотря на непрекращающиеся поиски. При этом, число погибших в катастрофе людей, на сегодняшний день, составляет 25 человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил, зачем Киев продолжает бросать свои резервы на поля провального контрнаступления.
По словам Сальдо, атаки станции велись месяцами, потому, в итоге, для катастрофы хватило небольшого удара. «Все было рассчитано», подытожил губернатор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил, зачем Киев продолжает бросать свои резервы на поля провального контрнаступления.
Евгения Парфентьева