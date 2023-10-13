Взрыв прогремел в Криворожском районе Днепропетровской области

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Взрыв произошел в Криворожском районе Днепропетровской области в центральной части Украины. Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Вилкул отметил, что угроза ракетных атак и ударов с помощью беспилотников остается высокой. Он также добавил, что в Никопольском районе огнем артиллерии повреждены частный дом и государственное учреждение. Жертв среди населения нет, заключил глава совета обороны.
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