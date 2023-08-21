Washington Post: Украинское контрнаступление идет сложнее, чем ожидалось

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Многие зарубежные СМИ уже признают, что украинское контрнаступление во многом можно считать неудавшимся. Журналист Ишан Тхарур в своей статье для издания The Washington Post также пишет о том, что наступательные операции ВСУ проходят намного сложнее, чем предполагалось командованием.
Журналист также приводит слова председателя комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерала Марка Милли, который вспомнил, что еще пару месяцев назад говорил, что украинское контрнаступление будет долгим, кровавым и медленным. Теперь генерал напоминает о своем прогнозе, который полностью подтвердился, даже в большей степени, чем ожидалось. В заключение Ишан Тхарур делает вывод, что, исходя их военных неудач, Украина будет вынуждена решать конфликт дипломатическим путем.
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Александр Бойцов