Washington Post: Украинское контрнаступление идет сложнее, чем ожидалось

Многие зарубежные СМИ уже признают, что украинское контрнаступление во многом можно считать неудавшимся. Журналист Ишан Тхарур в своей статье для издания The Washington Post также пишет о том, что наступательные операции ВСУ проходят намного сложнее, чем предполагалось командованием.