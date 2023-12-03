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Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть

03 декабря 2023, 15:01
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть.
Об этом сообщает портал Weekly Blitz.

«Очевидно, что череда отравлений – это часть попыток Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране, которые должны были пройти в марте 2024 года», — сказано в материале.

По данном авторов, это обстоятельство свидетельствует об обострении закулисной борьбы в кругах высшего руководства и серьёзных противоречиях между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Будановым.

Ранее сообщалось, что супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить сразу несколькими ядовитыми веществами. Анализы показали, что кроме мышьяка в организм женщины попала ртуть. Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.

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МО РФ сообщает о поражении командного пункта центра управления ПВО ВСУ
#всу
#украина
#новости
#политика
#сво
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Депутат Гурулев предлагает увеличить службу в армии до двух лет
03 декабря 2023, 15:33

Фото: istock/vasile voicu

Чтобы увеличить численность армии, нужно вернуть двухгодичный срок службы по призыву.
Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. С 1 декабря установлена новая численность ВС РФ - 1 млн 320 тысяч военнослужащих. То есть её увеличили примерно на 150 тысяч военнослужащих. В Минобороны РФ заявляли, что увеличение численности планируется проводить поэтапно, за счёт контрактников. Но незначительное увеличение призыва срочников все-таки произойдёт, пишет «МК». Это демонстрируют и цифры последних призывов. Осенью нынешнего года планировалось призвать 130 тысяч человек. Осенью 2022 года призвали 120 тысяч мужчин. 

«Я бы пошел другим путём. Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе – качество подготовки мобресурса»,- заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. 
Также депутат уверен, что нужно решить проблему и с «псевдоуниверситетами», не дающими нормального высшего образования, но освобождающими на период обучения молодых людей от призыва.

«Эти лавочки надо прикрыть по моему глубокому убеждению. Они не дают никакого образования. Есть вопросы даже к государственным учреждениям, что говорить про частные, но это отдельная тема для разговора»,-считает Андрей Гурулев.
Также, по мнению Гурулёва, «год службы не дает подготовленного солдата».

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Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть

МО РФ сообщает о поражении командного пункта центра управления ПВО ВСУ


 
#россия
#новости
#военные
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МО РФ сообщает о поражении командного пункта центра управления ПВО ВСУ
03 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/vadimrysev

За прошедшие сутки российские военные поразили живую силу и технику противника в 107 районах.
ВС РФ за прошедшие сутки поразили в районе Днепропетровска заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО ВСУ «Восток». Также удары нанесены по складам горючего в Полтавской области и уничтожен арсенал боеприпасов в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российская диверсионно-разведывательная группа ликвидировала группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области. В плену оказался один из сотрудников украинской погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Сообщается, что операция российской ДРГ прошла успешно из-за халатности военнослужащих ВСУ, отсутствия контроля командования и большого опыта российского спецназа. 

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В Госдуме заявили, что НАТО уже не может игнорировать очевидный провал ВСУ
#украина
#сво
#новости
#военные
#россия
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В Госдуме заявили, что НАТО уже не может игнорировать очевидный провал ВСУ
Депутат Новиков: ситуация для Киева в зоне спецоперации действительно ухудшается
03 декабря 2023, 13:09

Фото: iStock/JARAMA

Ситуация Украины в зоне спецоперации действительно ухудшается, что признали даже в НАТО. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Он отметил, что в настоящее время уже нет возможности игнорировать очевидный расклад событий. Так Новиков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который признался в критичности ситуации ВСУ на фронте и призвал готовиться к плохим новостям. 

По словам Новикова, в связи со сложившейся ситуацией появится две позиции: первая – усиление помощи Украине от западных стран, а вторая, наоборот, – призыв к тому, чтобы сворачивать очевидно бессмысленную и бесперспективную помощь Киеву. 

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#россия
#спецоперация
#госдума
#нато
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В США раскрыли, зачем на самом деле нужно освобождение Одессы
Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу для защиты Киева
03 декабря 2023, 12:58

Фото: iStock/Multipedia

Российские военные освободят Одессу для защиты Крыма. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector рассказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
Он отметил, что российская сторона прекрасно понимает, что невозможно обеспечить безопасность Крыма в будущем, если Одесса так и останется под контролем Киева. Поэтому при любом исходе конфликта Россия будет бороться за этот город. 

Риттер добавил, что в ходе столкновения Украина может лишиться ещё пяти областей, которые позволят России получить полный доступ к Чёрному морю. 

Экс-разведчик США уточнил, что в таком предполагаемом исходе виноваты сами украинские власти, которые отказались от проведения переговоров с Россией. 

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#украина
#россия
#одесса
#спецоперация
#сша
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Винтовка ОСВ-96 обрела новые моноэлементные пули
03 декабря 2023, 12:51

Фото: iStock/zim286

Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производит ЦКИБ СОО – филиал Тульского КБП «Высокоточных комплексов» Ростеха) созданы новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули,
Они позволяют пробивать натовские бронетранспортеры с усиленной броней. Об этом рассказал в воскресенье в эфире программы 

«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», - рассказал Алексей Матвеев, специалист ЦКИБ СОО, в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». 
Он объяснил, что, чем меньше элементов, тем меньше ошибок «нестабильности». Но существует ещё и более эффективный боеприпас.

«При абсолютно той же конструкции пули, она тоже одноэлементная стальная, она может пробивать броню, бронебойный патрон. На 100 метрах пробивает борт «натовского» БТР. с усиленной, конечно, с твердой броней», - сказал Матвеев.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили до 110 солдат и три автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ), об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

Удары нанесли  по пунктам временной дислокации противника в Константиновке, Угледаре и Макаровке. Кроме того, тяжелые огнемётные системы (ТОС) использовались для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Новомихайловке, Новодонецком и Никольском.

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#всу
#новости
#сво
#оружие
#украина
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Российские саперы ликвидировали объект ВСУ в серой зоне Запорожской области
03 декабря 2023, 10:09

Фото: iStock/RamonCast

Российские саперы 539-го инженерно-саперного полка ВС России ликвидировали важный объект ВСУ.
Это произошло во время рейда в серую зону Запорожской области, сообщает командир группы с позывным Сварог, пишет  РИА Новости.

По его данным, объект относился к обеспечению передвижения сил ВСУ на ореховском направлении. 

«Передвижение противника сильно затруднено», — рассказал Сварог. 
Ранее российская ДРГ на Черниговщине взяла в плен пограничника. Российская диверсионно-разведывательная группа уничтожила группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области.

В плен попал один из сотрудников погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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#украина
#всу
#новости
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Российская ДРГ на Черниговщине взяла в плен пограничника
03 декабря 2023, 09:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российская диверсионно-разведывательная группа ликвидировала группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области.
В плену оказался один из сотрудников погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». 

Сообщается, что операция российской ДРГ прошла успешно из-за халатности военнослужащих ВСУ, отсутствия контроля командования и большого опыта спецназа РФ. 

«В Черниговской области российская ДРГ зашла на позиции бойцов, зачистила блиндаж и вышла. У нас есть потери: 2 ДПСУшника - 200, 1 ДПСУшник в плену, 1 боец погиб. Русские забрали рации, а наши перепрошили их только спустя 12 часов. То есть, 12 часов нас слушали», - пишут украинские военные в социальных сетях. 
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Вашингтон способен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.

Ни один конфликт, в том числе украинский, невозможно урегулировать лишь военными методами. Нужно искать дипломатическое решение, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, пишет ТАСС.

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#украина
#всу
#сво
#военные
#новости
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Генерал Браун: Конфликт на Украине нельзя закончить только военными методами
03 декабря 2023, 09:10

Фото: istockphoto/JARAMA

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун уверен, что Вашингтон способен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.
Ни один конфликт, в том числе украинский, невозможно урегулировать лишь военными методами. Нужно искать дипломатическое решение. Так считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, пишет ТАСС. 

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение», - заявил он во время выступления на форуме, который организовал президентский фонд имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.
«Я не умею предсказывать будущее и не могу сказать, чем все закончится. Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это», - прокомментировал генерал ситуацию на Украине.
Ранее бывший директор ЦРУ, генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что причинами неудачи летнего украинского контрнаступления стало то, что Россия правильно выстроила оборону, а западные союзники не обеспечили Киеву поставки необходимого количества вооружений. 

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Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра

РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ
#новости
#украина
#сво
#политика
#конфликт
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Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра
03 декабря 2023, 08:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Если конфликт затянется, РФ может расширить территорию вплоть до Днепра.
При таком развитии событий она может взять под контроль под контроль всю Восточную и Южную Украину. 
Об этом сообщил британский историк Джеффри Робертс в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

От отметил, что Украина может не рассчитывать на то, чтобы вернуть четыре новых российских регионов. Также профессор согласился с тем, что Крым оказался в составе РФ в 2014 году после волеизъявления жителей полуострова. 

Робертс считает, что страны Запада в итоге будут вынуждены уговаривать украинское руководство пойти на мирные переговоры. 

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#украина
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