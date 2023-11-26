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Welt: Солдатам ВСУ не дают отпуск из-за боязни дыр в обороне

26 ноября 2023, 13:29
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Командование ВСУ не дает солдатам отдохнуть.
Предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации. Об этом сообщили в эфире немецкого канала Welt.

«Этим мужчинам и женщинам, которые сидят в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», —сказано в репортаже.

Данная ситуация создает проблемы для президента Украины Владимира Зеленского. Проблема вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем сильны недовольны граждане.

«Это тяжелая ситуация. Я думаю, что давление на войска и гражданское население очень сильное», —резюмировали в репортаже.
Сообщалось, что наступление зимы и холодов крайне осложнит ситуацию для ВСУ. Об этом писало британское издание Daily Express, ссылаясь на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

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Средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над Азовским морем
26 ноября 2023, 13:37

Фото: iStock/3dmitry

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали две украинские зенитные ракеты С-200 над Азовским морем.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сообщается, что киевский режим попытался атаковать переоборудованными для поражения наземных целей снарядами объекты на российской территории. Это произошло около 11 часов утра. 

«Две украинские ракеты обнаружили и уничтожили в воздухе над акваторией Азовского моря», - сказано в сообщении Минобороны РФ. 
Ранее сообщалось, что Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом рассказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua».

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Business Insider: западные танки оказались бесполезными для ВСУ
26 ноября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Michael Vi

Немецкие танки Leopard, британские Challenger и Abrams из США не помогли ВСУ коренным образом изменить ситуацию на фронте.
Издание Business Insider, ссылаясь на военных экспертов, пишет, что танки так и не стали «волшебным оружием».

«Теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях зимы, медленных наступательных операций и наступления русских», — сказано в публикации.

Танки Leopard и Challenger ВСУ получили для ведения контрнаступления, но украинские военные не смогли воспользоваться в полной мере этой техникой, потому что не смогли обеспечить прорыв российской линии обороны для того, чтобы боевые машины могли свободно двигаться. 

По данным издания Forbes, российские военные ликвидировали за последнее время четверть немецких танков Leopard 2, а за июнь и июль ВСУ лишились 25 боевых машин.

Всего Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2. 

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Песков рассказал, почему в Киеве не власти, а «режим»
26 ноября 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Украине именно «режим».
По мнению пресс-секретаря президента РФ, «в нормальном руководстве страной», где проживают миллионы русских, невозможны такие дискриминационные заявления, которые допускает Киев. Такие высказывания характерны для режима.

Об этом Дмитрий Песков рассказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«Это суть киевского режима. Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления», - заявил представитель Кремля, когда комментировал заявление председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены. 
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не собирается комментировать сообщения о строительстве подводный тоннеля в Керченском проливе.

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МО РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ
26 ноября 2023, 12:18

Фото: istockphoto/RamonCast

Минобороны России показало видео: на кадрах российские военные уничтожают артиллерийское орудие ВСУ в районе Новоивановки.
Сообщается, что украинское орудие заметили на замаскированной территории. Российские военные уничтожили его барражирующим боеприпасом.

Ранее сообщалось, что Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом рассказал  спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua».

Он рассказал, что российская сторона начала применять карбон при производстве беспилотников. Это вещество способно поглощать радиолокационный сигнал. Это создаст серьёзные трудности для работы систем ПВО.

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DE: зима усложнит ситуацию для ВСУ
26 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto/zabelin

Наступление зимы и холодов крайне осложнит ситуацию для ВСУ.
Об этом сообщает британское издание Daily Express, ссылаясь на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

«С наступлением зимы погодные условия могут ещё больше усложнить ситуацию», — отметил он.
Бикарски подчеркивает, что в 2022 году, несмотря на суровую погоду, России удалось провести крупную наступательную операцию по замерзшей земле.

Также сообщалось, что на Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.

Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, пишет  газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.

«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», - сказал Крис Миллер.
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Авдеевскую промзону полностью освободили российские военные
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#украина
#военные
#зима
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Минобороны РФ сообщает о новых попытках атаковать регионы РФ беспилотниками
26 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Примерно в 9:30 (мск) средства ПВО ликвидировали ещё четыре украинских беспилотника.
БПЛА сбили над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. 

Также сообщалось о том, что российские средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

В ночь на 26 ноября силы ПВО уничтожили 11 БПЛА самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб, сообщает Минобороны РФ. ​

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#беспилотник
#россия
#сво
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Авдеевскую промзону полностью освободили российские военные
26 ноября 2023, 10:50

Фото: istockphoto/macky_ch

Авдеевская промышленная зона, которая находится в районе станции «Ясиноватая 2», полностью освобождена от оккупации противника.
Она продолжалась 6 лет, пишет телеграм-канал «НгП раZVедка».

Украинская армия не смогла удержаться в этом районе, даже несмотря на многолетние укрепления, кассетные боеприпасы, а также численное превосходство.

Сообщается, что российские военные продемонстрировали на участке «высочайший уровень ведения штурмовых действий». Слажено сработали разведка, пехота, танки и артиллерия. 

Российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.
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Зеленский рассказал о сложностях на границе из-за польского протеста
26 ноября 2023, 10:16

Фото: сайт Кремля

Украина испытывает сложности на границе, которая связана с «политическими шагами» соседей.
Об этом сказал Владимир Зеленский, когда комментировал ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками, пишет УНИАН.

«У нас есть сложности на границе. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий. У нас есть этот план», - сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Grain from Ukraine, который состоялся в Киеве. 
«Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям», - сказал в заключении Владимир Зеленский. 
Польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют, чтобы восстановили систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановили действие лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года, а также провели проверку, разделили очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на следующих пунктах пропуска: «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». Переговоры Украины и Польши пока ни к чему не привели.

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Политик Филиппо призывает Запад посадить Украину за стол переговоров
26 ноября 2023, 10:03

Фото: istockphoto/Lepusinensis

Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к тому, чтобы начать переговоры с Россией.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Давайте остановим эту бойню, перестанем призывать украинцев в армию против их воли, давайте заставим Зеленского пойти на переговоры», — предлагает Филиппо. 
Политик выразил желание ликвидировать антироссийские санкции и начать диалог с Россией. По словам политика, в эфире французского телевидения всё чаще и чаще звучат мнения о том, что пора прекратить помогать Украине.

Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.

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#сво
#переговоры
#россия
#украина
#новости
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