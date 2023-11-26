Welt: Солдатам ВСУ не дают отпуск из-за боязни дыр в обороне

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Командование ВСУ не дает солдатам отдохнуть.
Предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации. Об этом сообщили в эфире немецкого канала Welt.
Данная ситуация создает проблемы для президента Украины Владимира Зеленского. Проблема вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем сильны недовольны граждане.
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«Этим мужчинам и женщинам, которые сидят в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», —сказано в репортаже.
«Это тяжелая ситуация. Я думаю, что давление на войска и гражданское население очень сильное», —резюмировали в репортаже.Сообщалось, что наступление зимы и холодов крайне осложнит ситуацию для ВСУ. Об этом писало британское издание Daily Express, ссылаясь на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.
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Мария Фирсова