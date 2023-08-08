WION: Отказ ВСУ от «американской» тактики контрнаступления играет России на руку

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от тактики США при попытках организовать контрнаступление, что играет на руку российской армии. Об этом в своем сюжете рассказал индийский телеканал WION.
«Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал.По сведениям индийских тележурналистов, Украина надеялась, что сможет прорвать российские позиции, однако столкнулась с хорошо укрепленными линиями российской обороны. Кроме того, часть поставленной Западом военной техники оказалась неэффективной, поскольку не смогла прорваться через российские мины.
Ранее пленный украинский разведчик Василий Палий рассказал РИА Новости, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а потери при этом оказались огромными.
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