WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ

Фото: iStock/JARAMA
По информации обозревателя The Washington Post Макса Бута, официальные представители США и Украины обмениваются взаимными обвинениями в связи с неудачными операциями ВСУ на поле боя.
«За кулисами, украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы выражают недовольство тем, как украинцы проводят наступление, пытаясь внедрить методику НАТО», - отмечается в статье.По словам журналиста, украинцы, в свою очередь, неудовлетворены тем, что США предоставляют ВСУ ограниченное количество вооружения, а также качество поставляемого оружия становится проблемой.
Читайте также:
«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного
ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР
Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ
Артем Кузьмин