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Провал контрнаступления ВСУ связан с отсутствием поддержки с воздуха и множеством засад. Об этом летом сообщил главе Пентагона Ллойду Остину Алексей Резников, возглавлявший в то время Минобороны Украины, пишет The Washington Post (WP).
Авторы отметили, что в ходе встречи в Брюсселе 15 июня Ллойд спросил у Резника, почему украинские военные для разминирования не применяли западное оборудование. По словам экс-министра, для этого требовалась поддержка ВСУ с воздуха.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — заявил Алексей Резников.
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Диана Аванесян