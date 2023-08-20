WP: Конфликт на Украине заходит в тупик из-за безуспешного контрнаступления

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Украина не знает, как дальше действовать в рамках контрнаступления. Об этом пишет издание Washington Post.
«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева», – сообщают журналисты издания.
Безуспешность действий ВСУ может привести конфликт в тупик, в связи с чем поддержка других стран ослабнет.
Напомним, что контрнаступление Украины началось 4 июня. Бои происходят на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Со стороны Украины выдвинуты бригады военных, прошедших обучение в других странах и имеющих при себе оружие, поставляемое Западом. Однако даже это не помогает Украине успешно вести бои.
Читайте также:
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
В США забили тревогу из-за шокирующей ситуации на Украине
Немецкий публицист Репке: Для Киева остались только неблагоприятные исходы конфликта
Анастасия Чинкова