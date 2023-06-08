WP: началось контрнаступление ВСУ

WP: украинские военные начали контрнаступление
В зоне спецоперации началось контрнаступление бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом со ссылкой на киевских военных чиновников пишет The Washington Post.
Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
Также в издании заметили, что артиллерия ВСУ начала наносить более эффективные удары по юго-востоку страны.
ВС РФ нанесли превентивный удар, в результате которого украинская армия понесла существенные потери. Шойгу также заявил, что на всех направления наступления противник был остановлен и отошел. Министр обороны РФ также добавил, что подготовленные украинские военнослужащие для прорыва, свою задачу не выполнили.
Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
ВС РФ нанесли превентивный удар, в результате которого украинская армия понесла существенные потери. Шойгу также заявил, что на всех направления наступления противник был остановлен и отошел. Министр обороны РФ также добавил, что подготовленные украинские военнослужащие для прорыва, свою задачу не выполнили.
Андрей Гаврилов