WP: октябрь стал очень хорошим месяцем для Путина

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Октябрь оказался весьма удачным месяцем для президента России Владимира Путина, пишет американская газета The Washington Post.
«Октябрь, возможно, стал наилучшим месяцем для российского лидера с момента начала конфликта с Украиной 20 месяцев назад. Если эти события станут тенденцией, то Киеву придется столкнуться с серьезными вызовами в противостоянии с Россией», — отметила газета.The Washington Post также подчеркнула, что в начале месяца Конгресс США принял новый бюджет без выделения средств для Вооруженных сил Украины. В дальнейшем Владимир Путин получил положительные новости из Словакии, где стал премьер-министром пророссийски настроенный политик Роберт Фицо. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке начал обостряться, привлекая к себе внимание США.
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