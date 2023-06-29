WP: РФ прорывается вперед во время контрнаступления ВСУ

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По информации источника, на протяжении пяти дней российские военные в Кременском лесу в ЛНР сметают все, что встречается им на пути.
«Нам пришлось отступить. У нас очень мало артиллерийских установок. Продержаться еще дольше против русских было бы настоящим чудом. Поэтому мы отступили, а российские войска продвинулись вперед на 300-400 метров», - рассказал украинский солдат с позывным Мастер.
В свою очередь, медик ВСУ с прозвищем «Священник» сообщил, что за пару дней в его бригаде погибли около 70 бойцов.
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