WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом

В статье американской газеты Washington Post обозреватели Шивон О’Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули о возможном конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием Залужным после гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова.
«Многие считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Залужный являются политическими соперниками. В последние дни это предполагаемое разногласие привлекло больше внимания после публикации Залужным статьи в Economist. Зеленский публично выразил свое несогласие с этой оценкой», — отметили журналисты.Ранее Залужный выразил мнение в своей статье, что Вооруженные силы Украины находятся в тупике, и «вероятно, не удастся добиться глубокого и значительного прорыва».
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Артем Кузьмин