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Представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) признали, что российская армия продолжает успешно наступать на купянском направлении специальной военной операции. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Они присылают столько солдат, что нам сложно их сдерживать. Они стреляют из всех видов оружия, которое у них есть», — отметил один из собеседников издания.По его словам, отражать российские атаки становится всё сложнее. На купянское направление перебрасываются всё новые и новые танки и вертолёты, артиллерия работает почти беспрерывно, но прорывы ВС РФ ликвидировать не удаётся. Представитель ВСУ рассказал, что российские бойцы тщательно изучают местность, эффективно используя ее особенности, и совершенствуют тактику.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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