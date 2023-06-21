WSJ: контрнаступление ВСУ станет долгой и смертоносной мясорубкой

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На Западе предрекли превращение украинского контрнаступления в долгую и смертоносную мясорубку, которая не увенчается успехом
Контрнаступление Украины может обернуться продолжительной и кровавой бойней, не приведя к желаемым результатам, пишет The Wall Street Journal.
В статье говорится, что начавшиеся неудачи украинских сил указывают на то, что их действия могут обернуться затяжной и кровопролитной бойней.
В материале также подчеркивается разрушительный потенциал российских мин, отмечая, что их взрывная мощь и причиняемый урон оказались выше ожиданий.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ испытывают трудности при контрнаступлении.
В статье говорится, что начавшиеся неудачи украинских сил указывают на то, что их действия могут обернуться затяжной и кровопролитной бойней.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ испытывают трудности при контрнаступлении.
Артем Кузьмин