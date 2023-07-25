Медленное наступление ВСУ приведет Байдена к провалу

Фото: сайт Кремля
Неустойчивый характер контрнаступления Вооруженных Сил Украины может привести к сокращению американской поддержки и даже признанию некоторых успехов со стороны России, что обернется существенным провалом во внешней политике американского президента Джо Байдена. Такой вывод делает американская газета The Wall Street Journal.
«Замедленные действия Украины могут привести к снижению поддержки США и признанию, даже частичного, триумфа России, что станет крупным сбоем во внешней политике Байдена», — говорится в статье газеты.Издание также отмечает, что медленное продвижение военной операции Украины ослабляет вероятность скорого начала переговоров о прекращении военных действий в этом году, в то же время увеличивая риск продолжения конфликта.
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