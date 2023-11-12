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Новый этап украинского конфликта несет в себе много неприятностей для Киева. Причина в том, что Россия неуклонно наращивает боевую мощь и производство военной техники и вооружений.
В публикации отмечается, что Москва смогла наладить выпуск большого количества ударных дронов, ракет и танков. Кроме того, российские арсеналы полны огромными запасами оружия, в то время как Украина, крайне зависимая от поставок западных союзников, уже испытывает проблемы с боеприпасами. Также неважно у ВСУ обстоят дела и с живой силой, что связано с колоссальными потерями во время неудачного контрнаступления.
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Александр Бойцов