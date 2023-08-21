WSJ: новая российская система дистанционного минирования тормозит контрнаступление ВСУ

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Такой защитный пояс тормозит наступление частей ВСУ, а также заставляет украинских солдат занимать такие позиции, на которых они становятся легкой мишенью для российской артиллерии, вертолетов и дронов, пишет издание. Авторы статьи цитируют одного из военнослужащих ВСУ, который признается, что его часть ежедневно теряет как минимум одного сапера. Либо он получает ранение, либо погибает там, где еще вчера никаких мин не было.
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