WSJ: новая российская система дистанционного минирования тормозит контрнаступление ВСУ

Акция «Доброе дело школьникам Донбасса» приурочена ко Всемирному дню сбора гуманитарной помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Вся собранная гуманитарная помощь для детей Донбасса прибудет к ним к началу учебного года.

Подробную информацию об акции «Доброе дело школьникам Донбасса» можно найти здесь.

Оказать помощь жителям новых регионов России может каждый житель Подмосковья. На территории городского округа Балашиха работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в местном отделении партии «Единая Россия» и в городской Общественной палате. Принести гуманитарную помощь можно с 8.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные дни.

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