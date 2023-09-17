WSJ: Плохая погода не даст ВСУ шансов прорвать российскую оборону

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На Западе обеспокоились помощью, которую Вооруженным силам РФ может оказать неожиданный союзник. Дожди, а затем и снегопады способны помешать частям ВСУ прорвать хорошо отлаженную российскую оборону.
Если за лето, используя хорошие дороги, украинские войска не смогли добиться заметных военных успехов, то с наступлением плохой погоды, приходом дождей и снегопадов шансы на прорыв российской обороны практически сведутся к нулю, говорится в публикации. Российские фортификационные сооружения и минные поля вкупе с бездорожьем станут непреодолимым препятствием для украинского контрнаступления, заключают авторы материала.
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