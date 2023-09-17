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WSJ: Плохая погода не даст ВСУ шансов прорвать российскую оборону

17 сентября 2023, 10:52
Фото: istockphoto/Nzpn

Фото: istockphoto/Nzpn

На Западе обеспокоились помощью, которую Вооруженным силам РФ может оказать неожиданный союзник. Дожди, а затем и снегопады способны помешать частям ВСУ прорвать хорошо отлаженную российскую оборону.

Материал об этом появился в издании The Wall Street Journal. Один из опрошенных украинских военных посетовал, что дождь и осенняя распутица сократят и без того невеликое количество логистических маршрутов и до предела усложнят передвижение военной техники. Авторы статьи указывают, что бронетехнике будет крайне трудно передвигаться по рыхлой из-за дождей и снега земле, что создаст еще большие сложности для контрнаступления ВСУ.

Если за лето, используя хорошие дороги, украинские войска не смогли добиться заметных военных успехов, то с наступлением плохой погоды, приходом дождей и снегопадов шансы на прорыв российской обороны практически сведутся к нулю, говорится в публикации. Российские фортификационные сооружения и минные поля вкупе с бездорожьем станут непреодолимым препятствием для украинского контрнаступления, заключают авторы материала.

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Столтенберг призвал готовиться к не скорому окончанию конфликта на Украине
Столтенберг: конфликт на Украине затянется
17 сентября 2023, 10:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Конфликт на Украине затянется надолго. Об этом немецкой медиагруппе Funke заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он сообщил, что мировые конфликты зачастую идут не по запланированному пути. Такая же ситуация наблюдается и в нынешней ситуации на Украине. Поэтому Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что рассматривает Украину как потенциального участника альянса в будущем.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что из-за постоянных неудач ВСУ НАТО может ввести свои войска на Украину. США рассматривают такое развитие событий. При этом, Вашингтон способен компенсировать неудачи ВСУ поставками ракет ATACMS.

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Дрон-камикадзе ВСУ упал на территории Тульского логистического центра
17 сентября 2023, 09:49

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский дрон-камикадзе упал на территории Тульского логистического центра № 1. Падение беспилотника произошло в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз».
Пострадавших в результате падения БПЛА нет, повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящее время место падения беспилотника оцеплено, там работают представители спецслужб.

По предварительным данным, украинский дрон летел в сторону Москвы, но средства ПВО засекли и сбили его над Тулой. Инцидент произошел около четырех часов утра. Однако, есть вероятность, что целью беспилотника были топливные резервуары на территории Логистического центра. В любом случае, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал хотя и неподплеку от резервуаров, но не спровоцировал пожар или  взрыв.

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Резервуар с топливом загорелся после падения БПЛА в Орле

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#бпла
#инцидент
#пво
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Резервуар с топливом загорелся после падения БПЛА в Орле
17 сентября 2023, 09:33

Фото: istockphoto/valio84sl

Ранним утром на территорию города Орел упал беспилотник. В результате падения дрона загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Железнодорожном районе города.
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В своем телеграм-канале глава региона сначала написал, что беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект. Позже он уточнил, что в результате падения БПЛА возник пожар в топливном резервуаре, который удалось потушить к 5:30 утра. По предварительным данным, никто не пострадал.

Это далеко не первая попытка ВСУ атаковать с помощью дронов Орловскую область. 15 сентября украинский беспилотник был сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы над территорией Ливенского района. БПЛА упал в районе села Свободная Дубрава. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги
17 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, согласно онлайн-картам украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал прозвучал в различных регионах страны в промежутке с 4:26 до 5:34 по местному времени (соответствует московскому времени).
С начала октября 2022 года Вооруженные силы России начали атаки на украинскую инфраструктуру. Эти удары начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по версии российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

В результате атак аффектированы объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи. С этого времени ежедневно объявляется воздушная тревога в разных регионах Украины, иногда — на всей ее территории.

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#воздушная тревога
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Российские военные рассказали о методах защиты от дронов-камикадзе ВСУ
Российские силы передвигаются под Артемовском малыми группами для защиты от БПЛА
17 сентября 2023, 06:22

Фото: iStock/NiseriN

Российские военные сообщили РИА Новости о методах, которыми они предотвращают обнаружение себя украинскими беспилотниками-камикадзе вблизи Артемовска.
«Когда дрон противника, заполненный взрывчаткой, приближается, наши воины на позициях пытаются его сбить, стреляя из стрелкового оружия. Это делается, чтобы не дать дрону достичь цели и уменьшить его вероятность поражения. Это уже 12-й случай за сегодня. В большинстве случаев украинские FPV-дроны (с видом от первого лица) летают слепо, так как у них нет объективного видео того, что происходит в городе», — рассказал разведчик из 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС России.
Он также отметил, что дроны ВСУ чаще всего ищут автомобили или военную технику, но в последнее время начали атаковать даже группы пехоты. Российские бойцы, передвигаясь в этом районе, стараются действовать в малых группах, чтобы минимизировать риски от ударов этих дронов, так как жизнь солдата всегда приоритетна. Разведчик также подчеркнул, что украинские FPV-дроны в Артемовске часто летают над дорогами в поиске случайных целей.

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В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку
Mysl Polska: ВСУ оказались в фатальной ловушке в районе Работино
17 сентября 2023, 06:06

Фото: iStock/e-crow

Украинские военные оказались в критической ситуации в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
По информации польского издания Mysl Polska, начальное стратегическое решение украинского руководства было связано с определенными рисками, поскольку они попытались осуществить прорыв в узком участке территории, что в конечном итоге привело к их оказанию в ловушке.

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#губернатор
#всу
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В Орле на нежилой объект упал беспилотник
Губернатор Клычков: на нежилой объект в городе Орел ночью упал беспилотник
17 сентября 2023, 05:37

Фото: iStock/aapsky

По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект в районе Железнодорожного в городе Орел. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
В результате происшествия по предварительным данным никто не пострадал. Место инцидента оцеплено, и специализированные службы проводят необходимые мероприятия для урегулирования ситуации, которая находится под контролем.

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#всу
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Магаданский губернатор рассказал о герое, подбившем несколько танков ВСУ
Глава Магаданской области Носов: боец Цацулин уничтожил несколько бронемашин ВСУ
17 сентября 2023, 04:37

Фото: iStock/Wirestock

Губернатор Сергей Носов сообщил в своем телеграм-канале, что танк, под командованием бойца из Хасынского округа Магаданской области по имени Владимир Цацулин, совершил успешную операцию по уничтожению нескольких бронированных машин противника в рамках специальной военной операции.
«Под командованием нашего хасынского бойца Владимира Цацулина танк с легкостью справился с несколькими бронированными машинами, которые принадлежали неонационалистам. Его действия помогли остановить попытку наступления украинских боевиков и вынудили их отступить. Благодаря этой операции, подразделения российской группировки „Восток“ сумели отразить три атаки и сорвать ротацию сил Вооруженных сил Украины. За его выдающиеся успехи на службе Владимир был удостоен награды — Георгиевского креста», — отметил Носов.
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В Московской области сбили еще один беспилотник
Собянин: ПВО сбила в Раменском районе Московской области еще один беспилотник
17 сентября 2023, 04:33

Фото: IStock/Naypong

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат, который предпринял попытку атаковать Москву. Инцидент произошел в Раменском районе Московской области, и об этом сообщил мэр Москвы, Сергей Собянин. «Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, который ночью пытался осуществить атаку на Москву. По предварительным данным, после падения обломков нет информации о разрушениях и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.
«Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, который ночью пытался осуществить атаку на Москву. По предварительным данным, после падения обломков нет информации о разрушениях и пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.
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