WSJ: США и Украина не могут прийти к общему решению о дальнейшем ходе контрнаступления

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Американские и украинские политики уже неделю безрезультатно спорят о стратегии ведения боёв для «оживления» медленно идущего контрнаступления. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Власти США призывают украинских военных вернуться к общевойсковой подготовке, которая была пройдена на союзных базах в Европе. Также в планах – сосредоточить все свои силы, прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.
Украинская сторона корректирует предложения США, однако к окончательному решению, которое бы устроило всех, пока прийти не удалось.
К тому же, пишет издание, необходимо детально продумать каждый шаг, чтобы не было промахов, поскольку у Украины слишком мало времени до наступления зимы.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, в связи с этим заявлял, что на Западе нет понимания сути и причин конфликта.
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Украинская сторона корректирует предложения США, однако к окончательному решению, которое бы устроило всех, пока прийти не удалось.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, в связи с этим заявлял, что на Западе нет понимания сути и причин конфликта.
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Анастасия Чинкова