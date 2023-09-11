WSJ: Украина планирует ввести истребители F-16 в бой уже этой зимой

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Украинские военные могут начать боевое применение западных истребителей F-16 уже зимой 2024 года. Такую оценку даёт The Wall Street Journal со ссылкой неназванных представителей военного руководства Украины.
По информации издания, в Киеве уверены: если обучение начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю». При этом американские специалисты прямо говорят о том, что вряд ли смогут подготовить больше десятка пилотов, в должной мере хорошо владеющих английским языком.
В то же время WSJ подчеркивает, что чиновники из администрации Вашингтона гораздо более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16. Так, они отмечают, что помимо обучения летчиков обязательно необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.
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В то же время WSJ подчеркивает, что чиновники из администрации Вашингтона гораздо более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16. Так, они отмечают, что помимо обучения летчиков обязательно необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.
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Артем Путинцев