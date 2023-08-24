WSJ: Украина получила достаточное количество вооружения для наступления

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В США уверены, что количества техники, которую Украине предоставили другие страны, достаточно для контрнаступления. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что США и Украина уже на протяжении недели ведут безрезультатные споры о дальнейшей стратегии ведения боёв в ходе контрнаступления ВСУ. Власти США призывают вернуться к общевойсковой подготовке и сосредоточить свои силы для прорыва обороны России и выхода к Азовскому морю. А власти Украины, в свою очередь, не принимают такую тактику, говоря о том, что Запад не разбирается в сути конфликта.
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Анастасия Чинкова