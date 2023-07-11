WSJ: ВСУ не могут пробить российскую оборону при контрнаступлении

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Бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммитт заявил, что ВСУ не в силах преодолеть российскую линию обороны в ходе своего контрнаступления, передает газета Wall Street Journal.
«Это 20 километров ада», — так оценил Киммитт укрепленные российские рубежи.
Он объяснил, что ВС РФ построили многоуровневую линию обороны, которую не может преодолеть даже техника НАТО.
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Элина Позднякова