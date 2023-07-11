WSJ: ВСУ не могут пробить российскую оборону при контрнаступлении

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что передачи Украине ракет дальнего радиуса действия со стороны НАТО, а в частности, Франции, для поддержки наступления Вооружённых сил Украины лишь затягивают конфликт и обостряют эскалацию.