WSJ: Западная техника ВСУ стала легкой мишенью для ВС РС

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Западная техника не помогает ВСУ, так как российская армия с легкостью ее уничтожает. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
В материале обращено внимание на тот факт, что наступление ВСУ, которое они начали в июне, не принесло успеха из-за непрекращающейся работы российской артиллерии по позициям украинских военных.
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Анастасия Крестьянова