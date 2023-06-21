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Запад прекратит поддержку Зеленского после завершения наступательной операции ВСУ
Владимиру Зеленскому в любом случае придется пойти на соглашение с Россией, если он хочет, чтобы Киев получил возможность вступить в НАТО, сообщает The Wall Street Journal.
«Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса. Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев», - прокомментировал ситуацию журналист Уильям Галстон.
Обозреватель подчеркнул, что дорога в Североатлантический альянс для Киева откроется только после окончательного завершения боевых действий на территории страны.
Галстон напомнил, что курс поддержки Украины может полностью измениться, если на предстоящих американских выборах победит Дональд Трамп. Именно поэтому уже сейчас Зеленскому стоит задуматься о решении проблемы, которая будет выгодна не нынешней администрации США, а украинскому народу, заключил журналист.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
«Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса. Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев», - прокомментировал ситуацию журналист Уильям Галстон.
Галстон напомнил, что курс поддержки Украины может полностью измениться, если на предстоящих американских выборах победит Дональд Трамп. Именно поэтому уже сейчас Зеленскому стоит задуматься о решении проблемы, которая будет выгодна не нынешней администрации США, а украинскому народу, заключил журналист.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Евгения Парфентьева