«Я вам больше не сержант»: Командир ВСУ во время обстрела распустил солдат

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Украинский военнослужащий Валерий Мищенко, сдавшийся в плен, рассказал как на передовой линии фронта командир отпустил военных из его группы. Слова мужчины приводит Комсомольская правда.
«Мы не ожидали, что по нам так будут стрелять. Вот и решили сдаться. Меня забирали даже не смотрели на здоровье, меня даже на срочную служить не брали. Пускай эти чиновники и дети их идут. Где дети их? За границей! Я не слышал, чтобы у кого-нибудь из украинских чиновников погиб сын. Забирают из сел, из обычных семей», — рассказал еще один военнопленный Анатолий Полыхай.
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Алина Юрчак