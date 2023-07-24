Япония призвала расширить Конвенцию по запрету кассетных боеприпасов

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Заместитель генерального секретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки, в ходе пресс-конференции, заявил, что к Конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов, должно присоединиться как можно больше стран.
Напомним, опасность этого вида боеприпасов заключается в том, что зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.
Однако, при том, что Япония выступает за запрет использования примененными Киевом боеприпасов, все же продолжит осуждать действия России на Украине, заключил Исодзаки.
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«Мы осведомлены о том, что 22 июля министерство обороны России сделало заявление об обстреле с применением кассетных боеприпасов со стороны вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали четверо российских журналистов», - прокомментировал ситуацию Исодзаки.
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Евгения Парфентьева