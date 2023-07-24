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Япония призвала расширить Конвенцию по запрету кассетных боеприпасов

Ёсихико Исодзаки: К Конвенции о запрете кассетных боеприпасов должно присоединиться как можно больше стран
24 июля 2023, 07:58

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Заместитель генерального секретаря японского кабмина Ёсихико Исодзаки, в ходе пресс-конференции, заявил, что к Конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов, должно присоединиться как можно больше стран.
Напомним, опасность этого вида боеприпасов заключается в том, что зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

«Мы осведомлены о том, что 22 июля министерство обороны России сделало заявление об обстреле с применением кассетных боеприпасов со стороны вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали четверо российских журналистов», - прокомментировал ситуацию Исодзаки.


Однако, при том, что Япония выступает за запрет использования примененными Киевом боеприпасов, все же продолжит осуждать действия России на Украине, заключил Исодзаки.

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#Япония
#Кассетные боеприпасы
#Украина
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В небе над Крымом сбито 11 украинских БПЛА
Аксенов: Силы ПВО и РЭБ сбили 11 украинских беспилотников
24 июля 2023, 08:08

Фото: iStock/valio84sl

В небе над Крымом средствами противовоздушной обороны предотвращена атака 11 украинских беспилотников, написал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», - прокомментировал ситуацию Аксенов.  

Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия работают все профильные службы и призвал граждан сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.  

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#Крым
#Аксенов
#БПЛА
#ПВО
#РЭБ
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ВСУ потеряли 13 позиций на Краснолиманском направлении
Группировка «Центр» отразила 13 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
24 июля 2023, 06:57

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины предприняли 13 безуспешных попыток атаковать на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в интервью «РИА Новости».
По его словам, на Сватовском и Краснолиманском направлениях бойцы ВСУ 13 раз попытались вернуть утраченные раннее позиции.

«В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе», - прокомментировал ситуацию Савчук.  

В результате безуспешных атак, более 40 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ, подчеркнул Савчук. Российским силам также удалось уничтожить три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап.  

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#Центр
#ВСУ
#Краснолиманское направление
#СВО
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«Зеркало недели»: В городе Измаиле Одесской области прогремели взрывы
24 июля 2023, 06:38

Фото: iStock/Multipedia

В городе Измаил (Одесская область) прогремели мощные взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило издание «Зеркало недели», сославшееся на местных жителей. По их словам, взрывы являются следствием работы систем противовоздушной обороны.
По сведениям информационного агентства «Регнум», на территории Измаила находятся морской торговый порт, главный офис украинского Дунайского пароходства, а также несколько судоремонтных предприятий и заводов.

Ранее украинское издание «Думская» сообщило о взрывах на юге Одесской области. «Думская». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.

На этой неделе ВС РФ нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых украинская армия планировала теракты против России. Одесский мэр Геннадий Труханов утверждает, что проведённые российской армией в ночь на 23 июля удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Измаил
#Одесская область
#Украина
#взрывы
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Т-90 подавил опорные пункты ВСУ на купянском направлении
Минобороны России: Танк Т-90 «Прорыв» подавил огневые точки и опорные пункты ВСУ на купянском направлении
24 июля 2023, 06:13

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России 24 июля опубликовало кадры работы экипажа танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа в ходе выполнения боевой задачи на купянском направлении в зоне спецоперации.
Получив боевую задачу, экипаж танка вышел из укрытия и сразу приступил к поражению целей. Справляясь с противотанковыми средствами Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские танкисты уверенно подавили огневые точки и опорные пункты противника.



В ходе выполнения миссии бойцы ЗВО «тщательно наблюдали за передвижениями противника и успешно справились, вызывая огонь на себя и оттягивая внимание противника от своих соотрядцев».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#Украина
#СВО
#Минобороны РФ
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Украинские СМИ сообщают о взрывах на юге Одесской области
24 июля 2023, 03:18

Фото: iStock/Krasyuk

Взрывы произошли на юге Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Думская». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.
На этой неделе ВС РФ нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых украинская армия планировала теракты против России.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проведённые российской армией в ночь на 23 июля удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#взрывы
#Одесская область
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Рогов: ВСУ вскоре могут начать активное контрнаступление на Запорожском направлении
24 июля 2023, 02:33

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут начать масштабные контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа 2023 года.

Рогов пояснил, что сейчас Киев продолжает, во-первых, сосредотачивать силы на линии фронта, а во-вторых — проводить разминирование полей боевых действий и готовить резервы для ​новой фазы контрнаступления.

Кроме того, считает общественник, для захвата Запорожской АЭС украинские военные могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя — в сторону Энергодара.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#Запорожье
#контрнаступление
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
23 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/Photoboyko

Минцифры Украины сообщило, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Также тревожные сирены прозвучали в подконтрольных официальному Киеву районах ДНР и Запорожской области.
В настоящее время воздушная тревога также объявлена и в Сумской области, на северо-западе Украины. Украинское издание «Суспильне» («Общественное») сообщило о серии взрывов в Сумах.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#воздушная тревога
#Харьковская область
#Полтавская область
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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Золотаревка в ЛНР
23 июля 2023, 23:15

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье 23 июля применила поставленные Западом кассетные боеприпасы при ударе по селу Золотаревка в Попаснянском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.
«Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотаревка в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.

Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю.

Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или « мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей, после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#ВСУ
#ЛНР
#Украина
#кассетные бомбы
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Генерал-лейтенант Мордвичев спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ
23 июля 2023, 21:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Контрнаступление ВСУ завершится в конце августа. Об этом заявил командующий российской группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия 1».
Он спрогнозировал, что контрнаступление продлится до конца лета. Затем будет перерыв. Зимой украинская армия не достигнет успеха, а весной всё завершится.

Кроме того, эксперт заявил, что ВСУ стали чаще использовать боеприпасы со шрапнелью, которые им предоставили в НАТО. Однако для ведения контрнаступления такие боеприпасы не подходят. Он уточнил, что у Украины опустошились запасы 150-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, а американские кассетные боеприпасы менее эффективны для таких действий.

Ранее сообщалось, что 4 июня Украина начала контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях с использованием иностранного вооружения. Но 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потерпела поражение на всех направлениях.

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#контрнаступление
#ВСУ
#СВО
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