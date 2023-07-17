За ЧП на Крымском мосту ответственны СБУ и ВМС Украины

Фото: iStock/JARAMA
Утверждается, что для взрыва на Крымском мосту использовались надводные дроны.
Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщает 360tv.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
Читайте также:
Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы
В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.
Читайте также:
Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы
В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00
Мария Фирсова