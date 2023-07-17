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За ЧП на Крымском мосту ответственны СБУ и ВМС Украины

17 июля 2023, 08:41

Фото: iStock/JARAMA

Утверждается, что для взрыва на Крымском мосту использовались надводные дроны.
Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщает 360tv.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.


«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крымский мост
#ЧП
#Крым
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Shot: ВСУ попытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе
17 июля 2023, 09:22

Фото: iStock/aapsky

Украина предприняла попытку атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, ВСУ попытались нанести удар по Балаклавской ТЭС в Севастополе 16 июля около 13 часов дня с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе. Он был нейтрализован российскими силами и упал на безопасном расстоянии от ТЭС и других объектов.

Таким образом, пострадавших и разрушений на земле нет. Однако атака на Крымский мост ВСУ всё же удалась. По предварительным данным, его могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников.

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#атака
#Севастополь
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Mash: атаку на Крымский мост могли совершить водные БПЛА ВСУ
17 июля 2023, 08:58

Фото: iStock/Dmetsov

Крымский мост могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, уточняя, что сейчас - это основная версия следствия.
Из сообщения следует, что у 145 опоры, где был нанесен удар, обнаружены обломки водных мотоциклов, которые украинские военные научились модернизировать в беспилотники, начиненные взрывчаткой. Уточняется, что такие дроны могут идти к своей цели практически под водой. Они выглядывают на поверхность всего на несколько сантиметров.

Кроме того, согласно предоставленной информации, во время атаки на Крымский мост, в небе над Чёрным морем был зафиксирован разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper. Всего было нанесено два удара - в 03:04 и 03:20.

Напомним, сейчас на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. При этом железнодорожное движение к этому часу уже возобновлено.

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#Крымский мост
#атака
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Forbes: Всего один русский танк смог остановить атаку ВСУ
17 июля 2023, 08:44

Фото: iStock/SergeyVButorin

Экипаж одного российского танка смог остановить атаку ВСУ. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, украинские военные хотели применить стремительную и хитрую тактику, используя легкую и тяжелую технику, предоставленную им странами Запада.

«Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — объяснил Экс.

Таким образом, по словам обозревателя, экипаж всего одного российского танка встал на пути у ВСУ и успешно сразился с более быстрыми силами украинских военных.

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Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ
17 июля 2023, 05:51

Фото: РИА Новости

В Минобороны РФ проинформировали, что экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ЦВО ликвидировал опорный пункт и склад с боеприпасами украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что точно и оперативно нанести огневое поражение украинским боевикам позволило взаимодействие с комплексом БПЛА.

«Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах рельефа местности, но мы справились — попали», — цитирует агентство слова командира с позывным «Майями».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#ВС РФ
#ВСУ
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Артиллеристы группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ
17 июля 2023, 05:12

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллеристы ВС РФ ликвидировали командно-наблюдательный пункт ВС Украины на Южнодонецком направлении. Российские военные нарушили систему противника, чем сорвали атаку, пишет РИА Новости.
«В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана», — цитирует агентство слова собеседницы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#артиллеристы
#ВС РФ
#спецоперация
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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
17 июля 2023, 01:00

Фото: iStock/Roman Novitskii

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, раздались взрывы. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы», — говорится в публикации.

Предварительно, в городе сработала система ПВО Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
#Запорожье
#Рогов
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В Киеве заявили, что ВС РФ активно наступают на Купянском фронте
16 июля 2023, 23:22

Фото: сайт Минобороны РФ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС России на Купянском и двух других направлениях ведет активные боевые действия.
«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои», — проинформировала политик в своем Телеграм-канале.

Она добавила, что наступление также продолжается на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Анна Маляр
#Украина
#Купянское направление
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В ВВС Украины признались в размещении средств ПВО около жилых домов
16 июля 2023, 14:15

Фото: istockphoto/:e-crow

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны размещены близко к городам и как можно плотнее друг к другу. По его словам, если системы ПВО перебазировать дальше от жилых застроек, в обороне образуются бреши.
Игнат уточнил, что Украина не располагает достаточным количеством средств ПВО и поэтому не имеет возможности взять в сплошное кольцо все важные объекты, передает RT. Остается только располагать системы защиты и отражения воздушных атак вблизи городов, а сбивать российские дроны и ракеты вдали от домов украинские средства ПВО просто не могут, передает RT.

Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ также признавала, что последствия работы украинских систем ПВО могут быть достаточно разрушительными и приводить к значительным повреждениям жилых домов. Это становится тем более очевидным после признания Игната в том, что размещение сил ПВО Украины вблизи населенных пунктов является сознательным выбором украинского командования.

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#всу
#пво
#размещение
#дом
#повреждение
#командование
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Женщина погибла при обстреле центра Шебекино «Градами»
16 июля 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Во время обстрела ВСУ Шебекино реактивными системами залпового огня «Град» погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Удар пришелся в район Центрального рынка, сообщает сетевое издание URA.RU. Женщина ехала на велосипеде по тротуару и угодила под обстрел. Она получила многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля. Руководитель региона принес соболезнования родным и близким погибшей.

На место инцидента прибыл глава Шебекинского округа в сопровождении сотрудников оперативных служб. Продолжается обход и осмотр территории, прилегающей к рынку. Приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергается постоянным интенсивным обстрелам с украинской стороны. Жители покидают дома и направляются в пункты временного размещения.

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#белгородская область
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