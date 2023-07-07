За минувшую неделю пять мирных жителей погибли под украинскими обстрелами в ДНР

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С 30 июня по 6 июля пять мирных жителей погибли в ДНР в результате действий Вооруженных сил Украины, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в своем Telegram-канале.
Помимо пяти погибших, еще 112 человек пострадали, шестеро из которых – несовершеннолетние дети.
На прошлой неделе цифры также были отнюдь не утешительными. с 23 по 29 июня в регионе 10 человек погибли, еще 18 ранены, включая пятерых детей.
Ранее боевой снаряд ВСУ попал в автобус с мирными жителями. Автобус двигался по маршруту Волноваха-Донецк, и проходил мимо поселка городского типа Еленовка, когда ВСУ решили его атаковать.
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На прошлой неделе цифры также были отнюдь не утешительными. с 23 по 29 июня в регионе 10 человек погибли, еще 18 ранены, включая пятерых детей.
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Евгения Парфентьева