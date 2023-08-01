За ВСУ воюет американец, которого в США обвиняют в двойном убийстве

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Вооруженные силы Украины не гнушаются принимать в свои ряды даже иностранных наемников, которых обвиняют по тяжким статьям на Родине, пишет издание The Intercept.
Американец Крэйг Лэнг вступил в ряды армии США в 18 лет. Как завершилась его служба – неизвестно, но в 2015 году он переехал жить на Украину. В США Лэнга подозревают в двойном убийстве, сейчас же он сражается в «Правом секторе»*, который, как признает сам американец, придерживается ультранационалистической идеологии.
При этом, в Минюсте Украины комментировать эту ситуацию отказались.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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При этом, в Минюсте Украины комментировать эту ситуацию отказались.
«О, они все знали об этом. Всем было наплевать», - заявил сам Лэнг в интервью The Intercept.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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Евгения Парфентьева