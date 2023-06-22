Забайкалец мешком с продуктами сбил дрон-камикадзе в зоне СВО

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Губернатор Забайкалья Осипов: участник СВО Тунгус сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале поделился рассказом о жителе региона, участвующем в спецоперации и известном под позывным «Тунгус». По словам Осипова, «Тунгус» сумел сбить вражеский дрон-камикадзе, используя мешок с продуктами.
После падения дрона на землю, казаки обезвредили прикрепленную к нему РПГ-гранату и взорвали её. Сам дрон был отключен от батареи, и бойцы забрали его с собой в батальон в качестве трофея. Атаман рекомендовал наградить «Тунгуса» медалью «За отвагу».
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«Боец, находясь в районе проведения операции, отработал ночную вахту в окопе и получил пару мешков с продуктами. Когда вернулся на свою позицию, заметил враждебный дрон-камикадзе. „Тунгус“ умело укрывался в траве таким образом, что оператор дрона потерял его из виду. Используя момент неожиданности, он решительно встал и метким броском мешка с продуктами сбил летательный аппарат», — сообщил губернатор.
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Артем Кузьмин