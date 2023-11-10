«Забег на сто метров»: Ермак сравнил СВО с физкультурой

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Конфликт на Украине похож на стометровку, где Киев уже пробежал 70 метров, заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», - прокомментировал ситуацию Ермак.
При этом, по словам политика, никто не знает, когда на самом деле завершиться вооруженное противостояние между Киевом и Москвой. Ермак считает, что это может произойти совершенно внезапно.
Читайте также:
Рогов: Зеленский говорит о продолжении наступления ВСУ от отчаянья
Читателей Newsweek шокировали слова Зеленского об условиях прекращения огня
Reuters: Офис Зеленского назвал желаемые сроки проведения саммита мира
Евгения Парфентьева