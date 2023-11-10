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«Забег на сто метров»: Ермак сравнил СВО с физкультурой

Глава офиса Зеленского заявил, что конфликт на Украине близок к завершению
10 ноября 2023, 13:42
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Конфликт на Украине похож на стометровку, где Киев уже пробежал 70 метров, заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», - прокомментировал ситуацию Ермак.

При этом, по словам политика, никто не знает, когда на самом деле завершиться вооруженное противостояние между Киевом и Москвой. Ермак считает, что это может произойти совершенно внезапно.


Однако, ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины говорит о продолжении контрнаступления ВСУ от собственного отчаянья.

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Песков назвал российских военкоров героями
Песков: военкоры рискуют жизнью не только на СВО, но и дома
10 ноября 2023, 13:48

Фото: iStock/alfimimnill

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал военных корреспондентов героями, которые рискуют жизнью не только в зоне спецоперации, но и дома. Так он прокомментировал ситуацию, которая произошла с семьей военкора Александра Коца.
«Наши военкоры действительно герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях», - отметил Песков.

Он привел в пример ситуацию, которая на днях произошла с семьей военкора Александра Коца.

Напомним, 8 ноября в Москве мужчина подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. Он ждал женщину на лестничной площадке. Мужчина расспрашивал супругу военкора о его текущем местоположении и требовал организовать встречу. Он также угрожал хозяйке квартиры и оказывал на нее психологическое давление. Подозреваемый задержан.

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#военкор
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В Кремле рассказали, для чего Зеленский отчаянно обещает успехи ВСУ
Песков: Зеленский повышает градус красноречия перед донорами, которые волнуются
10 ноября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи — предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, из-за волнения западных союзников Киев «повышает градус красноречия». Напомним, ранее Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. 

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит пойти на компромисс с Россией, поскольку он не смог добиться дополнительной помощи от союзников. Западные страны уже не могут в таких количествах финансировать Украину, поскольку они сталкиваются с высокой инфляцией, сокращением запаса вооружения и дефицитом госбюджета. В связи с этим, их интересы сейчас направлены на внутренние проблемы.

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#страны
#сво
#всу
#вооружения
#киев
#песков
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Песков прокомментировал помилование участника СВО, осужденного за убийство студентки
Песков: осужденные получают помилование, искупая кровью в бою свое преступление
10 ноября 2023, 13:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с Владиславом Канюсом, убившим свою бывшую девушку Веру Пехтелеву в 2020 году и осужденным за это на 17 лет строгого режима.
Песков рассказал, что существует две процедуры помилования. Согласно первой, вина признается самим осужденным, «решением на уровне ФСИН, потом региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия и потом президент». Он также отметил, что существует вторая процедура, которая позволяет осужденным получить помилование за участие в специальной военной операции на Украине.

Напомним, 8 ноября президент России Владимир Путин помиловал убийцу 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой Владислава Канюса.

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«Первый в мире»: Российские истребители не оставили Украине ни одного шанса
MWM: Истребители МиГ-31 способны перехватить самолеты НАТО на большой высоте
10 ноября 2023, 13:28

Фото: iStock/Airubon

Российские истребители МиГ-31 способны перехватывать авиацию НАТО на любой высоте, об этом пишет издание The Military Watch Magazine.
«Роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море растет на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с истребителей F-16 на F-35», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

В статье отметили, что этот истребитель считается самым боеспособным российским самолётом. Свои непревзойденные качества он уже продемонстрировал в зоне специальной военной операции.

К тому же, МиГ-31 обладает особыми мощными датчиками, которые способны перехватывать даже низколетящие ракеты на на больших расстояниях. Подобный самолёт ​есть только на вооружении у ВС РФ.

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#всу
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Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования конфликта на Украине
10 ноября 2023, 13:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее Песков заявил, что украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

Напомним, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. По мнению морского экс-пехотинца, западные союзники не помогут Киеву остановить процесс распада, так как Украина больше не представляет для них никакого интереса. Он также отметил, что единственным государством, которому действительна важна Украина, является Россия.

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#конфликт
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#сво
#всу
#песков
#рф
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Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта
10 ноября 2023, 12:55

Фото: iStock/Nzpn

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. Об этом Берлетик сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По мнению морского экс-пехотинца, западные союзники не помогут Киеву остановить процесс распада, так как Украина больше не представляет для них никакого интереса. Берлетик подчеркнул, что для США, Великобритании и Бельгии Украина была лишь прокси, «которую они хотели использоваться, а затем избавиться». Он также отметил, что единственным государством, которому действительна важна Украина, является Россия.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские войска ждет серьезное поражение на фронте. По мнению Соскина, положение дел на линии боевого соприкосновения для Киева очень тяжелое, а на передовую уже были брошены последние военные ресурсы.

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#военные
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#обучение
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Украинский БПЛА попытался атаковать Орловскую область
Клычков: В Орловской области средствами РЭБ обезврежен БПЛА ВСУ
10 ноября 2023, 12:46

Фото: iStock/rancho_runner

В Орловской области российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат, никто из местных жителей не пострадал. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«Друзья, сообщаю, что сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
 
Он добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время место происшествия оцеплено. Это сделано для безопасности местных жителей. Кроме того, сейчас там работают правоохранительные органы.

Клычков подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

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#происшествия
#бпла
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В ВСУ сообщили, что пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе
Полковник ВВС Украины Игнат сообщил о начале обучения пилотов на F-16 в воздухе
10 ноября 2023, 12:32

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.
По словам Игната, некоторые пилоты уже проходят обучение в небе. Он также добавил, что процесс обучения идет по плану. Игнат подчеркнул, что партнеры Украины из Североатлантического альянса хотят детализировать процесс обучения солдат ВСУ.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обозначил примерные сроки, когда ВСУ смогут начать боевое применение американских истребителей F-16. По его мнению, это произойдет не ранее весны следующего года. На пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США отметил, что для достижения хотя бы первичной боеготовности потребуются месяцы тренировок. 

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#пилоты
#украина
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Американский эксперт Дор раскрыл, как поменяются границы Украины
10 ноября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/JARAMA

По мнению политического обозревателя Джимми Дора, Крым и новые территории останутся российскими после конфликта.
Об этом он рассказал в эфире своего шоу на YouTube.

«Теперь им приходится умолять Россию прекратить войну. И вместо того, чтобы закончить войну, когда Россия была готова, теперь конфликт закончится именно так, как мы говорили. Он закончится на условиях России. Именно так. И Россия сохранит Крым, Донбасс, 20% территории, которую хотела освободить, и сохранит прямой выход к морю», — считает Джимми Дор.
По его мнению, западные страны уже упустили свой шанс прекратить конфликт. Теперь Украина может стать меньше.

«И это обошлось нам почти в пару сотен миллиардов долларов», — сказал в заключении Дор.
Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в случае, если ВСУ предпримут попытки зимнего наступления, то оно окажется провальным.

«Если ВСУ предпримут новую попытку начать крупномасштабное, заведомо провальное зимнее наступление, то закончится оно только потерей техники, личного состава и имиджа, как минувшим летом», — объяснил Липовой.
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#украина
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#страны
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