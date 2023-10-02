Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал

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Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец заявил о своем разочаровании в украинской стороне, что его бросили и предали. Он также утверждает, что дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли найти адвоката. Швец сделал эти заявления в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Меня бросили, меня забыли, меня предали... Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», - заявил Швец.Он также выразил сомнения относительно целесообразности самой акции против самолета и предположил, что его могли использовать для других задач.
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