«Загадка»: В Киеве разоблачили ложь Зеленского о росте ВВП страны

Фото: Сайт Кремля
Предприятия и объекты на Украине продолжают разрушаются, однако власти все больше говорят о росте экономики страны, об этом порассуждал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Происходит разрушение при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт напомнил, что многие украинские предприятия просто прекратили своё существование после ударов российских ракет.
Ранее Соскин заявил, что вооруженное противостояние в зоне спецоперации окончательно заморозится через две недели. По его словам, обещание осенних и зимних контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины - это просто глупости.
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