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«Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется», —написала Захарова в статье для «Комсомольской правды».Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в конечном итоге радиационное заражение может коснуться также и соседней Польши, где в мае 2023 года после подрыва боеприпасов с обедненным ураном в украинском Хмельницком наблюдался серьёзный всплеск радиационного фона.
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