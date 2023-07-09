Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Террористический режим»,— написала Захарова в ответ на высказывание Маляр.
Захарова отметила, что на данный момент они приступили к «планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС».
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Екатерина Коршунова