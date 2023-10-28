Захарова прокомментировала атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС

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Один из трёх беспилотников, которые 26 октября атаковали Курскую АЭС, упал на склад ядерных отходов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Беспилотник, начинённый взрывчатым веществом, врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС. В результате столкновения были повреждены стены строения. Остальные БПЛА упали на несколько административных зданий станции.
Предполагается, что в дронах использовались компоненты, которые Украине поставляют западные страны.
Захарова подчеркнула, что украинские власти своими действиями могли устроить настоящий взрыв, который спровоцировал бы ядерную катастрофу. Эта ситуация создала бы огромные проблемы для ряда стран.
Также представитель российского МИД подчеркнула, что своими действиями Украина поставила себя в один ряд с мировыми террористическими организациями.
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Предполагается, что в дронах использовались компоненты, которые Украине поставляют западные страны.
Также представитель российского МИД подчеркнула, что своими действиями Украина поставила себя в один ряд с мировыми террористическими организациями.
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Анастасия Чинкова