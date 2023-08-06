Захарова прокомментировала установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве

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Установка трезубца вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве и переименование его в «Украину-мать» демонстрирует сущность киевского режима.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Демонтировать герб собирались ещё в 2015 году, но постоянно откладывали из-за высокой стоимости. Также были опасения по поводу нарушения устойчивости монумента.
13 июля этого года государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение на проведение снятия символики.
Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что герб будет помещён в музей, посвящённый участию Украины во Второй мировой войне.
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«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — такой комментарий оставила Мария Захарова в телеграм-канале.
13 июля этого года государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение на проведение снятия символики.
Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что герб будет помещён в музей, посвящённый участию Украины во Второй мировой войне.
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Мария Фирсова