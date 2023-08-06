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Захарова прокомментировала установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве

06 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/JARAMA

Установка трезубца вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве и переименование его в «Украину-мать» демонстрирует сущность киевского режима.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — такой комментарий оставила Мария Захарова в телеграм-канале.

Демонтировать герб собирались ещё в 2015 году, но постоянно откладывали из-за высокой стоимости. Также были опасения по поводу нарушения устойчивости монумента.

13 июля этого года государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение на проведение снятия символики.

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что герб будет помещён в музей, посвящённый участию Украины во Второй мировой войне.

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#мария захарова
#украина
#сво
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Экс-советник Макгрегор: США обвинят Украину в поражении и уйдут
06 августа 2023, 10:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения. Об этом Макгрегор сообщил во время интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.

Экс-советник добавил, что американцы пытаются свалить свой пропал на Украину и скрыться.

Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. 

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#сша
#военные
#украина
#бпла
#всу
#рф
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Партия Шольца призывает передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
06 августа 2023, 10:23

Фото: iStock/bluejayphoto

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц в первый раз призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Об этом Андреас Шварц заявил в интервью изданию Der Spiegel.
 
По его словам, контрнаступление ВСУ идёт не так быстро, как хотелось бы, и армия Украины не располагает серьезной авиацией для его поддержки.

«Тут остаётся только управляемое оружие, а именно крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть созданные российской армией минные поля и отвоевать территорию», —объяснил Андреас Шварц.
По мнению депутата, Берлин теряет время, когда отказывается от поставок крылатых ракет, как это уже было в ситуации с поставками танков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.

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#украина
#сво
#германия
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В Херсонской области погибли мирные жители после обстрела ВСУ
06 августа 2023, 10:12

Фото: istockphoto/Standart

В результате обстрела ВСУ Горностаевки в Херсонской области погибли два мирных жителя.
Об этом 6 августа рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.
 
«В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя», — сообщил источник.
Ранее, 4 августа, украинские войска обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди. Никто не пострадал.
 
ВСУ каждый день обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа.

Данная информация появилась в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза. Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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В Харькове звучат взрывы

Захарова прокомментировала установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве

 
#всу
#сво
#украина
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Бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
06 августа 2023, 10:12

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Отмечается, что российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. По словам начальника пресс-центра, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, с помощью которого она делается управляемой.

Астафьев подчеркнул, что штурмовые самолеты Су-25 поразили скопления живой вражеской силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа. Разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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#губернатор
#самолёты
#военные
#мать
#бпла
#сотрудники
#всу
#вс рф
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Аморим считает необходимым участие РФ в переговорах по украинскому конфликту
06 августа 2023, 09:29

Фото: iStock/Ayman Hussain

Переговоры по разрешению украинского конфликта нужно проводить при участии России.
Данное заявление сделал советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, пишет портал G1.
 
«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны. Хотя Украина является самой большой жертвой, но, если мы действительно хотим мира, должны как-то привлечь Москву в этот процесс», — сказал Селсу Аморим.
В Джидде идут переговоры на уровне советников по национальной безопасности. Участвуют представители более 30 государств. В течение двух дней они примут необходимые решения о вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом Россию приглашать на переговоры не стали.

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#украина
#россия
#сво
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В Харькове звучат взрывы
06 августа 2023, 09:19

Фото: iStock/FelixRenaud

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В Харькове произошли взрывы.  Об этом пишут местные СМИ.
 
Воздушная тревога начала работать только после серии громких звуков. Какой именно объект оказался под ударом, не сообщается.

Ранее на территории Киевской области и в ряде других районов Украины – на востоке, юге и в центре страны, 6 августа ночью дважды прозвучала воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные электронной карты от министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно предоставленным данным, сигналы тревоги активировались в 3:17 по московскому времени. Также тревожные уведомления были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Сумской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Киева.

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#харьков
#взрывы
#всу
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Пленный рассказал, что Украина обманом отправляет на передовую инвалидов
06 августа 2023, 08:55

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Киев обманным путём отправляет на передовую инвалидов и пожилых солдат, которые думали, что будут работать в тылу.
Об этом РИА Новости рассказал 50-летний украинский военнопленный, который является инвалидом III группы с диагностированной гипертонией. Изначально его подразделение занималось охраной аэропорта рядом с Луцком. Большая часть солдат подразделения имела проблемы со здоровьем. При этом их признали ограниченно годными и отправили в армию, пообещав оставить в тылу.
 
В начале июля военные были переброшены во Львов для прохождения ускоренной подготовки. Но им не переставали рассказывать про службу в тылу. А спустя несколько дней отвезли в село Старомайорское, на передовые позиции, которые находились в 400 метрах от российских укреплений.
 
Укрыться на позициях было почти невозможно. Военные оказались под артобстрелом. Потом над ними появились беспилотники. После чего пришли русские военные с предложением сдаться. Угрожали в случае отказа взорвать гранату. Украинцы сдались в плен. Они обижены на своё командование, которое не сдержало своих обещаний.
 
Пленные надеются, что информация о них дойдёт до родственников.

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#всу
#украина
#сво
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В Брянской области уничтожены 2 беспилотника самолётного типа
06 августа 2023, 08:16

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа.
Данная информация появилась в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза.
 
Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее российская армия успешно противостояла атаке украинских военных в районе Краснолимана. Об этом заявил руководитель пресс-центра воинской группы «Центр» Александр Савчук. По его словам, атакующие действия противника были нейтрализованы с помощью артиллерийского огня и воздушных ударов.

Савчук подчеркнул, что украинская сторона потеряла в боях приблизительно 100 человек, ещё четыре были взяты в плен. Как добавил представитель, во время столкновений были уничтожены одна бронетехника и два транспортных средства типа «пикап».

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В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск

#бпла
#всу
#беспилотник
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В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск
Foreign Policy: после прорыва первой линии обороны России ВСУ ждет контратака
06 августа 2023, 06:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Прорыв украинской армии может не увенчаться успехом, так как после возможного прохождения первой линии защиты она может столкнуться с ответным ударом резервных сил России. Такое мнение выразил бывший эксперт Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен в материале для Foreign Policy.
Он подчеркивает, что убежденность западных партнеров Украины в возможном успехе операции, возможно, опирается на допущение относительно отсутствия резервных сил со стороны противника. Однако Позен считает, что это нереалистично.

«Даже если украинская армия проникнет далеко на территории, контролируемые Россией, она может столкнуться с масштабными ответными действиями со стороны России в наиболее неблагоприятных условиях», - отметил он.
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