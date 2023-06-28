Захарова: разрешить конфликт на Украине без России не получится

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Захарова также отметила, что к словам, которые там будут произнесены, нет доверия.
«Мы призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и заявляют о готовности сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее», — сказала Захарова.
Она также считает, что участие стран в «саммите мира» — это провокация, необходимая Западу для создания видимости широкой поддержки его итогов. Захарова дополнила, что главной задачей этого саммита является продвижение «лживой формулы мира».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лавров заявил, что США указали Украине не использовать мятеж в России для организации диверсий.