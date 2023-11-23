Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента телеканала «Россия 24» Романа Максудова. Журналист скончался после ранения, полученного в результате атаки украинского беспилотника.
В эфире телеканала «Соловьёв LIVE» Мария Захарова выразила глубокие сожаления по поводу смерти корреспондента, рассказав, что она следила за этой ситуацией. Дипломат также отметила, что киевские власти уже давно считают российских журналистов законной целью для уничтожения.
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Александр Бойцов