Захарова заявила об абсолютной тупиковости попыток Киева атаковать территории РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины. Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.