Захарова заявила об абсолютной тупиковости попыток Киева атаковать территории РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины. Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
«Агония киевского режима, тупая ненависть, злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии и привели к этой террористической деятельности», — отметила Захарова.Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО. Один беспилотник самолетного типа, направлявшийся в Москву, в 3:30 был уничтожен над территорией Рузского района.
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Екатерина Коршунова