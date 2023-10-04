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ФСБ захватила в плен диверсанта, пытавшегося высадиться в Крыму

ЦОС ФСБ РФ: захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся проникнуть в Крым
04 октября 2023, 12:54
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Один из диверсантов, пытавшийся высадиться в Крыму, был захвачен в плен. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Проведённый допрос арестованного показал, что целью его группировки были фотографии и видеосъёмка участников ДРГ на фоне флага Украины на территории Крыма.

Уточняется, что попытку высадки диверсантов в республике пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым, подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.


Ранее, 4 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о пресечении российскими военными попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма.

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#крым
#фсб
#вмф
#сотрудники
#рф
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Штаб ВСУ под Соледаром уничтожен российской высокоточной планирующей бомбой
04 октября 2023, 12:46

Фото: istockphoto/aapsky

Военно-космические силы России нанесли удар высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК по командному пункту ВСУ на Соледарском направлении. В результате в штабе, который располагался в бункере неподалеку от села Александро-Калиново, практически полностью уничтожена тактическая группа командования, руководившая действиями частей на этом участке линии боевого соприкосновения.
В результате успешного бомбового удара погиб почти весь личный состав штаба — всего около 50-ти офицеров старшего и высшего командного состава ВСУ, сообщает телеграм-канал «Российский рубеж». Есть жертвы также среди личного состава спецназа НАТО, осуществлявшего командную и техническую поддержку. Это крупнейшая потеря командного состава, которую когда-либо переживала Украина за все время спецоперации.

Успех этой атаки продемонстрировал возрастающую компетентность и мощь российской воздушной разведки. Активное передвижение противника в районе штаба привлекла внимание авиации и район был взят под тщательное наблюдение. В результате цель была выявлена и уничтожена.

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#украина
#нато
#всу
#жертвы
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Военный эксперт Корнев назвал самое страшное оружие ВСУ
Военный эксперт Корнев: У ВСУ есть оружие, с которым сложно справиться
04 октября 2023, 12:20

Фото: istockphoto/bbsferrari

Контрнаступление Киева не принесло ожидаемых результатов: по подсчетам экспертов Россия в итоге захватила даже чуть больше территории, чем Украина. Военный эксперт, создатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев считает, что, не добившись успеха на суше, ВСУ могут перенести акцент на битву за море.
Возможно, крупные сухопутные наступательные операции противник отложит до зимы, когда грунт замерзнет и станет проходимым для тяжелой техники, предположил специалист. К тому времени Киев способен «пересобрать» танковые части и снова броситься в атаку. Также Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы — крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS, передает РИА Новости. Важное значение будут иметь ракеты ATACMS, поставку которых недавно одобрил Вашингтон. Для войск РФ это достаточно новое оружие, и пока не будет выработана методология противодействия ему, противник может получить локальное преимущество, впрочем, вряд ли решающее, считает Корнев.

Главные цели Киева на море — корабли Черноморского флота и Крымский мост. ВСУ обстреливают Севастополь и Крым ракетами  Storm Shadow и Scalp. Но одна из самых заметных и опасных инноваций — морские беспилотники. Это достаточно новое для нас оружие. Бороться с такими ударными беспилотными системы российские военные вроде бы умеют. Но тут вопрос в количестве, считает эксперт. Если атаку 10-15 безэкипажных катеров моряки и пехота с артиллерией отобъют, то как быть, если их будет 40 или 50, задается вопросом Корнев.

В настоящее время Киев взял паузу в такого рода действиях. Не исключено, что ВСУ копят ресурсы для массированного удара с использованием морских дронов. И России следует быть к этому готовой, заключил эксперт.

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#ракеты
#киев
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Объявлен в розыск командир воюющего на Украине грузинского легиона
04 октября 2023, 11:56

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили. В России он заочно привлечен к ответственности за вербовку и участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
В конце июля нынешнего года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения более чем 70 наемникам, в том числе участникам грузинского вооруженного формирования, в участии в боевых действиях против российских войск на территории Украины. 

Как установили следлователи, Ушанги Мамулашвили, также известный как Мамука Мамулашвили, еще в 2014 году создал формирование «Грузинский национальный легион» и руководил им во время военных действий против властей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он осуществлял вербовку уроженцев Грузии для последующих террористических и военных акций против ЛНР, ДНР, а позже — Вооруженных сил РФ.

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#следственный комитет
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#рф
#украина
#грузия
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СМИ назвали победителя в российско-украинской «битве дронов»
WP: Россия побеждает в «битве дронов» на Украине
04 октября 2023, 11:33

Фото: istock / rancho_runner

Вооружённые силы Российской Федерации побеждают в битве беспилотных летательных аппаратов в небе над Украиной. Об этом рассказал украинский военный изданию The Washington Post (WP).

«Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают», — заявил заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады с позывным Стриж.
Как утверждает собеседник издания, российским беспилотникам трудно противостоять, так как армия России использует БПЛА для поражения более маленьких целей, а также могут использовать сразу 2 устройства. Это свидетельствует о том, что российские войска обладают большими запасами беспилотников, в отличие от украинских.

Издание уточняет, что одно подразделение по производству БПЛА в Украине создает и применяет около 20 дронов каждый день, но этого количества не хватает.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#минобороны рф
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#контрнаступление
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Пушилин раскрыл число российских военнопленных
Пушилин: Около 500 российских военных находятся в украинском плену
04 октября 2023, 10:47

Фото: сайт Кремля

Около пятисот российских военнослужащих в настоящее время находятся в украинском плену. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
При этом он отметил, что украинская сторона не предоставляет никаких данных о военнопленных, поэтому раздобыть данные пленных бойцов было довольно сложно, но это удалось. В эфире телеканала «Соловьёв. Live.» глава ДНР также отметил, что счет солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в российском плену, идет на тысячи. 

«Цифры военнопленных с той и другой стороны просто несопоставимы», — подчеркнул Пушилин.

По словам главы ДНР, украинские военнослужащие, попавшие, а чаще — сдавшиеся в плен, содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России.

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#данные
#счёт
#днр
#всу
#солдат
#пушилин
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Новости СВО: где идут активные бои и какое оружие применяют ВСУ
04 октября 2023, 10:34

Фото: iStock/zabelin

Украинские формирования продолжают использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. Минувшей ночью обстрелам со стороны ВСУ подверглась Брянская область. На линии фронта противник успехов не имеет. Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне СВО и о том, на каких направлениях имеют преимущество российские войска.

ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

 
Военнослужащие Украины вновь применили для обстрела российской территории кассетные боеприпасы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, атаке со стороны ВСУ подверглись четыре района области. Пострадавших среди населения нет. Повреждения получили жилые и хозяйственные постройки.

 

ПВО сбила 31 дрон над российскими регионами

 
Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью российская ПВО отразила атаки 31 украинских беспилотника над тремя российскими регионами – Белгородской, Брянской и Курской областями. В результате происшествия никто не пострадал.

 
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму

ПВО сбила над Черным морем ракету ВСУ

 
Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Попытка террористической атаки была пресечена в 20:30 по мск.
 

Последние новости СВО

 
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил об успешном поражении российскими военнослужащими цеха по выпуску взрывчатых веществ в Днепропетровской области Украины. ВС РФ ведут массированные обстрелы мест рассредоточения украинских бойцов, в том числе из огнеметной системы «Солнцепек». Российские военнослужащие не только отбивают атаки противника, но и идут в наступление на нескольких участках фронта. На Кременском участке продолжаются эпизодические бои в районе Серебрянского лесничества.

ВС РФ атакуют противника в районе Белогоровки. На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия на подступах к Новомихайловке и в Марьинке. Также они продолжают идти в атаку в районе Андреевки. ВС РФ взяли инициативу на Угледарском направлении. В районе Приютного российские войска перешли к наступательным действиям. 

По информации телеграм-канала WarGonzo, российские военнослужащие обстреливают позиции ВСУ в Лимане, Чернещине, Купянске и Ивановке. Под огнем противника ВС РФ находятся в Курдюмовке, Бахмуте, Берховке и Озеряновке.
На Ореховском направлении ВСУ пытаются продвинуться к западу от Вербового. «Серую зону» удалось занять противнику в районе населенного пункта Невельского. На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия.

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#минобороны рф
#дрон
#боеприпасы
#сво
#всу
#вс рф
#пво
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Глава ЛНР Пасечник рассказал об успехах ВС РФ на линии фронта
Пасечник: ВС РФ за неделю полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР
04 октября 2023, 10:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные в течение недели смогли полностью сковать наступления ВСУ по всей линии фронта в ЛНР. Об этом сообщает глава республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
Также Пасечник уточнил, что за прошедшую неделю ВС РФ смогли подавить 18 воздушных и 16 сухопутных попыток украинских военных атаковать территорию ЛНР.

В результате неудачных наступлений в рядах ВСУ постарадали и погибли свыше 200 военнослужащих на трёх направлениях. 

Кроме того, ВС РФ уничтожили 11 единиц артиллерии и миномётов, порядка 30 беспилотников, девять военных автомобилей, несколько складов вооружения ВСУ и иную военную аппаратуру и технику.

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#лнр
#вс рф
#всу
#спецоперация
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Гладков: Из-за работы ПВО в Белгороде повреждено административное здание
04 октября 2023, 09:31

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Административное здание в Белгороде повреждено обломками сбитого беспилотника. Также в результате работы противовоздушной обороны пострадали частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что сегодня ночью, между 1:00 и 2:00, средства ПВО работали над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами области. По предварительным данным, было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не менее 19 украинских дронов.

В настоящее время уточняются разрушения от падения обломков. Пока известно о повреждении административного здания в Белгороде. В селе Шишино Белгородского района в частном доме выбиты окна. Там же повреждения получили три автомобиля. Утром специальные районные и муниципальные комиссии начнут обход территорий. В случае обнаружения новых повреждений, власти организуют ремонтно-восстановительные работы, сообщил Гладков.

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#губернатор
#Вячеслав Гладков
#пво
#беспилотник
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Стало известно о планах ВСУ создать линию обороны вокруг Купянска
Марочко: ВСУ пытаются выстроить вокруг Купянска сплошную линию обороны
04 октября 2023, 08:21

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Вооружённые силы Украины переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко агентству РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — рассказал Марочко агентству.
Эксперт сделал вывод, что исходя их действий украинской армии на этом участке местности, ВСУ переходят к обороне и позиционному ведению боевых действий. 

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
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