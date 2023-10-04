ФСБ захватила в плен диверсанта, пытавшегося высадиться в Крыму

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Один из диверсантов, пытавшийся высадиться в Крыму, был захвачен в плен. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Проведённый допрос арестованного показал, что целью его группировки были фотографии и видеосъёмка участников ДРГ на фоне флага Украины на территории Крыма.
Уточняется, что попытку высадки диверсантов в республике пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым, подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.
Ранее, 4 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о пресечении российскими военными попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма.
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Уточняется, что попытку высадки диверсантов в республике пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым, подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.
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Анастасия Чинкова