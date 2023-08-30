Залужный: Часть пилотов ВСУ, обучающихся в Дании, успешно прошли подготовку

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Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Дании Флеммингом Лентфером. По словам генерала Лентфера, часть украинских пилотов успешно завершила курс обучения и готова к началу летной подготовки.
Также, согласно Залужному, украинская сторона достигла соглашения с датскими партнерами о начале работ по логистике для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 на украинской территории.
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