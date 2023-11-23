Залужный дал оценку военной обстановке в противостоянии с Россией

Украинские формирования продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям. На линии фронта у противника успехов нет. Несмотря на большие потери, ВСУ пытаются идти в наступление, однако оказываются под огнем ВС РФ и откатываются назад. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, расскажет редакция «Радио 1».