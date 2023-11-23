Залужный дал оценку военной обстановке в противостоянии с Россией

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые принял участие в заседании контактной группы по военной помощи Киеву (так называемый формат Рамштайн). Он сообщил партнерам, что ситуация на поле боя затруднена, но контролируема.
Накануне, 22 ноября, украинский президент Зеленский объявил, что контактная группа решила предоставить Киеву новый пакет военной помощи, который будет включать в себя ракеты, снаряды, беспилотники, системы РЭБ, средства ПВО и так далее. Кроме того, он сообщил о создании некоей «коалиции ПВО», возглавляемой, по его словам, Францией и Германией.
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