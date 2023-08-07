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Залужный доложил Милли об обстановке на линии боевого соприкосновения

Залужный заявил, что доложил Милли о ситуации на линии боевого соприкосновения
07 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что доложил о ходе контрнаступления и ситуации на линии боевого соприкосновения председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.
«Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», - прокомментировал ситуацию Залужный.

Он также подчеркнул, что доложил Милли о потребностях ВСУ в боеприпасах и технике.


Когда Залужный отчитывался перед Милли в предыдущий раз, то заявил, что несмотря на российскую оборону, заграждения, минные поля и сверхсложные укрепления, украинские формирования достигают успехов на линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что подробно рассказал американскому генералу о ситуации по всей линии фронта.

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В Курской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством
07 августа 2023, 20:06

Фото: istockphoto/aapsky

БПЛА нашли на окраине деревни Русская Конопелька утром 7 августа.
Baza пишет, что дрон длиной 1.5 метра и размахом крыльев в метр обнаружили на окраине деревни в Курской области. Через несколько часов после обнаружения, беспилотник обезвредили на месте.

Ранее в Белгороде российская система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который летел в сторону города. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в результате работы ПВО пострадавших и разрушений на земле нет.

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Подоляк выступил против переговоров с Россией

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Подоляк выступил против переговоров с Россией
Подоляк заявил, что прекращение огня будет означать фактическую победу России
07 августа 2023, 19:39

Фото: iStock/JARAMA

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с РФ не будет, также Украина против прекращения боевых действий, так как это будет означать фактическую победу России. Об этом Подоляк заявил в соцсети.
«Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Значит больше оружия, ракет и самолетов», — подчеркнул советник главы офиса Зеленского.

По словам Подоляка, прекращение огня со стороны Украины также будет означать большое поражение западного мира.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины признали большие потери в людях и технике в начале контрнаступления. За последние месяцы ВСУ прошли подготовку общевойсковому бою, которая должна была помочь им на линии боевого соприкосновения.

По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.

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#всу
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В США восхитились подвигом российского танка «Алеша»
Риттер: Украинцы растерялись после того, как танк «Алеша» разнес 8 машин ВСУ
07 августа 2023, 19:07

Фото: iStock/Evgeny555

Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Есть знаменитое видео, на котором русский танк рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров. Это было сражение, где перевес противника составил 1 к 8, и русские одержали победу. Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Напомним, в начале июня 2023 года экипаж российского танка Т-80 в одиночку остановил колонну  23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, состоявшую из восемь единиц бронетехники и включавшую в себя два танка и шесть бронемашин. Членов экипажа «Алеши» приставили к государственным наградам. Примечательно, что российский танк в этом бою не получил повреждений. 

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Завершены ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома в Мариуполе
07 августа 2023, 18:33

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни.

Работы по восстановлению жилого дома в Центральном районе Мариуполя шли ударными темпами.  

«В рамках проводимых работ заменены кровля и окна, произведен монтаж холодного и горячего водоснабжения, канализации, восстановлен конструктив, обновлена система отопления. Также был произведен монтаж заземляющего контура для обеспечения электробезопасности. Выполнены работы по ремонту мест общего пользования», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.


Завершение ремонтно-восстановительных работ в жилом многоквартирном доме в Мариуполе — это событие, которое является важным шагом по возвращению людям мирной жизни.  


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#сво
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Российские войска приступили к наступательным операциям в Харьковской области
Guardian: Российские войска перешли в наступление в Харьковской области
07 августа 2023, 18:08

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

После неудачных атак ВСУ на Запорожском направлении, российские войска перешли в наступление в Харьковской области, пишет издание The Guardian.
«В последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион», - прокомментировали ситуацию в издании.    

Журналисты уточнили, что наступление стартовало после череды неудач украинских войск на Запорожском направлении. ВС РФ удалось освободить несколько населенных пунктов в регионе.

При этом, западные союзники Киева все чаще требуют от украинского лидера Владимира Зеленского объяснения тотальных провалов Вооруженных сил Украины при контрнаступлении. Политическая карьера Зеленского зависит от того, сможет ли он сдержать свое обещание и вернуть утраченные территории под контроль Украины, заключили в издании.

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#всу
#сво
#запорожская область
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Зеленский раскритиковал президента Бразилии за предложение дать гарантии безопасности для РФ
07 августа 2023, 16:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию конфликта на Украине, в том числе за предоставление гарантий безопасности для РФ. Об этом сообщает CNN Brazil.
Зеленский отметил, что если президент Бразилии желает ему что-то сказать, то «пусть сядет и скажет».

По словам Зеленского, в мире Бразилию уважают больше, чем РФ, по этой причине бразильский лидер не должен соглашаться со словами президента России Владимира Путина. 

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на территорию РФ — полная ложь. По словам Цекова, заявление Зеленского связано с провалом контрнаступления ВСУ.

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#зеленский
#киев
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США потребуют от Зеленского объяснение тотальных неудач ВСУ
NZZ: Зеленскому придется отвечать перед Западом за провал ВСУ
07 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/JARAMA

Западные союзники Киева все чаще требуют от украинского лидера Владимира Зеленского объяснения тотальных провалов Вооруженных сил Украины при контрнаступлении, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.
«Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева. Представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

Политическая карьера Зеленского зависит от того, сможет ли он сдержать свое обещание и вернуть утраченные территории под контроль Украины, заключили в издании.

Ранее Владимир Зеленский заявил о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Отмечается, что таким заявлением киевский режим пытается произвести впечатление на своих западных союзников. Зеленский не назвал конкретных имен, кого ожидает увольнение.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
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В зоне СВО умер от приступа эпилепсии мобилизованный на Украине инвалид детства
07 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Одесской области Украины мобилизовали инвалида детства с эпилепсией. Мужчина умер от очередного приступа в зоне боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что мужчине было 29 лет. Он был инвалидом детства и даже не имел паспорт. При этом в украинском оперкомандовании «Юг» заявляют, что в военкомат поступили документы из больницы, согласно которым инвалид был полностью здоров. При этом территориальном центре комплектования ситуацию комментировать отказались.
 
«Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они», - заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

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«Ростех» в два раза увеличил производство боевых вертолетов в 2022 году
07 августа 2023, 14:56

Фото: сайт Кремля

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о двойном росте производства боевых вертолетов в 2022 году. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В 2022 году наш холдинг «Вертолеты России» произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году – 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза», - рассказал Чемезов Путину.

При этом он добавил, что также шла работа над гражданскими вертолетами. По его словам, создан новый пассажирский вертолет Ми-171А3. Он уже совершил свой первый полет из Санкт-Петербурга в Москву и может перевозить 25 пассажира на полеты до 1000 км.

Чемезов также сообщил о создании одного из первых беспилотных вертолетов. Они могут перевозить грузы до 50 кг. Использовать их можно для транспортировки почты.

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