Залужный доложил Милли об обстановке на линии боевого соприкосновения

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«Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», - прокомментировал ситуацию Залужный.
Он также подчеркнул, что доложил Милли о потребностях ВСУ в боеприпасах и технике.
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