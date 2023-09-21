Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине

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Главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного заподозрили в пособничестве России. Он может стать фигурантом уголовного дела по быстрому «захвату» военнослужащими ВС РФ юга Украины.
Издание сообщает, что главком ВСУ уже имел беседы со следователями, но процессуального статуса по этому делу пока не имеет. Обозреватели телеканала сообщают, что в узких политических кругах дело об «оккупации» юга называют «делом Залужного». Пока идут допросы и никаких обвинений никому не предъявлено. Среди допрашиваемых — генералы, представители военного командования и гражданских властей.
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