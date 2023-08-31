Залужный обсудил с Милли усиление противовоздушной обороны Украины

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Главком ВСУ Валерий Залужный в рамках телефонного разговора обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли вопросы противовоздушной обороны Украины, а также поставки вооружения.
«Рассказал о ходе нашей наступательной операции. Отдельно остановились на поставках вооружений и боеприпасов», - написал Залужный в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в рамках телефонного разговора с Милли была затронута тема усиления воздушной обороны Украины. По его словам, этому важному вопросу было уделено особое внимание.
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