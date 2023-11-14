Залужный пожаловался на тяжелое положении ВСУ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну на сложную ситуацию на отдельных участках фронта. Об этом украинский главком написал в своём Телеграм-канале.
Залужный также рассказал о планах за зимний период и потребностях ВС Украины.
Браун и Залужный в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы восстановления боеспособности подразделений украинской армии и подготовки военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян