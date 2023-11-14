Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный предложил президенту Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов, шокировав этим украинского лидера. Об этом рассказал украинский депутат Евгений Шевченко в интервью журналисту Вадиму Карасеву.
«Главным триггером стало одно словосочетание. Залужны имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: «Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы». Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?», — сказал Шевченко.
Он отметил, что главком ранее уже говорил о необходимости технологического прорыва. Залужный считает, что солдаты на Украине «рано или поздно закончатся».
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