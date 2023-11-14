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Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов

Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов после выставки в США
14 ноября 2023, 03:06

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный предложил президенту Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов, шокировав этим украинского лидера. Об этом рассказал украинский депутат Евгений Шевченко в интервью журналисту Вадиму Карасеву.

«Главным триггером стало одно словосочетание. Залужны имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: «Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы». Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?», — сказал Шевченко.

Он отметил, что главком ранее уже говорил о необходимости технологического прорыва. Залужный считает, что солдаты на Украине «рано или поздно закончатся».

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Залужный пожаловался на тяжелое положении ВСУ на фронте
14 ноября 2023, 01:34

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну на сложную ситуацию на отдельных участках фронта. Об этом украинский главком написал в своём Телеграм-канале.
Залужный также рассказал о планах за зимний период и потребностях ВС Украины.

«Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — говорится в публикации.

Браун и Залужный в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы восстановления боеспособности подразделений украинской армии и подготовки военнослужащих.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Херсоне прогремел взрыв
«Страна.ua»: В Херсоне прогремел взрыв
14 ноября 2023, 00:57

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В городе Херсон, подконтрольном Киеву, прогремел взрыв. Об этом пишет «Страна.ua».
«Пишут о взрыве в городе», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области ранее была объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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В Харьковской области прогремели взрывы
«Зеркало недели»: В Харьковской области прогремели взрывы
13 ноября 2023, 23:18

Фото: iStock/RamonCast

В Херсонской области Украины раздаются взрывы. Об этом пишет «Зеркало недели».
Ранее в пяти областях, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.

«Харьков. Сообщают о взрывах на территории области», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#Харьков
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При обстреле Донецка скончалась женщина, еще три человека пострадали
При обстреле Куйбышевского района Донецка скончалась женщина, еще три пострадали
13 ноября 2023, 21:31

Фото: istock / Yury Karamanenko

При обстреле Донецка со стороны Вооружённых сил Украины скончалась женщина, еще трое пострадали. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.

«По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова 38: погибла женщина 1950 года рождения», — сообщается в публикации.
Также среди пострадавших оказались 3 местные жительницы 1951, 1953 и 1960  годов рождения. Их ранения оценивается разной степенью тяжести.  

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#обстрел
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Старовойт: Еще один мужчина ранен из-за атаки беспилотника ВСУ в Курской области
13 ноября 2023, 20:37

Фото: istock / valio84sl

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на Курскую область и задел мужчину. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт втелеграм-канале.

По данным  Старовойта, мужчина находился поблизости с местом удара. Боеприпас нанес ему легкие осколочные ранения.

«Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь и удалили осколки. После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение», — рассказал глава региона.
Сегодня днем, 13 ноября, Старовойт сообщал об еще одном раненом в результате атаки БПЛА. Местного жителя госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров намерен уволить троих командующих ВСУ, в числе которых командующий объединёнными силами Сергей Наев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
 
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Министр обороны Украины Умеров собирается уволить троих командующих ВСУ
13 ноября 2023, 20:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен уволить троих командующих ВСУ, в числе которых командующий объединёнными силами Сергей Наев. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Отмечается, что в списке на увольнение числятся: командующий медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий объединённых сил ВСУ Сергей Наев. 

Источники издания уточняют, что причиной для увольнения Остащенко стали требования медицинских работников и волонтёров. Основания для увольнения остальных командующих не приводятся. Но издание отмечает, что вопрос об увольнении этих лиц рассматривается уже в течение нескольких месяцев. 

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Соскин заявил о готовности украинских военных потребовать отставки Зеленского

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#украина
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#увольнение
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#военные
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Соскин заявил о готовности украинских военных потребовать отставки Зеленского
13 ноября 2023, 19:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Тяжёлая ситуация на фронте уже скоро вынудит украинских военных требовать отставки президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, «в армейской среде уже всё созрело», поэтому скоро от ВСУ может поступить требование об отставке президента.

Соскин заявил, что ситуация на фронте разворачивается крайне тяжёлая, что связано, в том числе, и с наступлением холодов. Украинские военные начали чаще болеть, нарушается доставка вооружения и продовольствия. 

Политик уверяет, что ситуация ухудшается с каждым часом, что вызывает панику в правительственной верхушке. К тому же, сейчас уже нет наступлений, идёт лишь тяжелейшая оборона.

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#президент
#украина
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Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе
В ДНР военного ВСУ осудили на 25 лет за расстрел двух мирных жителей Мариуполя
13 ноября 2023, 18:33

Фото: istock / Sinenkiy

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха, который причастен к расстрелу двух мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего разведчика-наводчика 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил вооруженных сил Украины Ярослава Ивасева <...> Суд приговорил Ивасева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима», — сообщили изданию в прокуратуре.
Следствие установило, что 20 марта по 12 апреля 2022 Исаев занимал боевую позицию в здании банка на проспекте Никольского с другими военнослужащими. Он заметил двух проходящих граждан, и подумав, что они поддерживают спецоперацию, расстрелял их из автомата. Оба скончались на месте.

Ивасев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

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#суд
#приговор
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#следствие
#новости
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Центр помощи «Забота» в Красногорске собирает грузы для участников СВО
13 ноября 2023, 18:26

Фото: администрация г. о. Красногорск

В центре помощи «Забота» в Красногорске изготовили и передали на передовую 100 маскировочных сетей, 200 брюк, 350 комплектов белья, тысячи балаклав, бафов и шапок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Небезразличные, милосердные, с широкой душой и большим сердцем. Все эти слова – о людях, трудящихся в центре помощи СВО «Забота». О матерях и жёнах участников спецоперации, о молодогвардейцах и волонтёрах. О тех, кому не всё равно», – написал в соцсетях депутат Госдумы Сергей Колунов.  
Центр работает на территории муниципалитета четыре месяца. 
 
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