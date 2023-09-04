Залужный случайно проговорился о проблемах ВСУ

«В указанное число контрактников входят не только новые военнослужащие, но и члены добровольческих подразделений, спецгрупп и ЧВК, которые не находились на типовом контракте с Минобороны. Таким образом, из озвученного числа контрактников может быть несколько десятков человек, которые уже принимали участие в боевых действиях. В целом запись на службу по контракту идет довольно бодро. И до конца года план по контрактникам должен быть выполнен», - рассказал Живов.

«Любые наступательные операции в рамках СВО требуют серьезных дополнительных сил. Ранее при частичной мобилизации в России президент Владимир Путин заявлял, что для проведения киевской операции необходимо мобилизовать 500 тысяч человек. Сейчас таких задач не стоит. А, следовательно, и вопроса о мобилизации не стоит», - подчеркнул собеседник «Радио 1».

«Поэтому схема постепенного набора контрактных военнослужащих сейчас наиболее оптимальна. Во-первых, это происходит без социального напряжения, которым сопровождалась мобилизация. Во-вторых, это укладывается в планы по оборонной промышленности, которые есть у государства, то есть постепенного обеспечения армии средствами поражения и защиты», - объяснил военный блогер.





«Без патриотического чувства вряд ли кто-то пойдет в зону боевых действий. Сколько бы вам денег не платили, вы прекрасно понимаете, что едете в зону СВО, где можно погибнуть. Вообще служба в армии связана с риском смерти. Исключительно из-за денег никто туда не пойдет. Я думаю, если Минобороны усилит послания в связи с патриотизмом, то еще большее количество людей пойдет в армию. В целом наши граждане ожидают воззваний, люди должны понимать, что над страной нависла экзистенциальная угроза», - подчеркнул Живов.





Напомним, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек. При этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев объяснил, что всего необходимо набрать для службы в ВС РФ 400 тысяч контрактников.При этом он отметил, что пока сложно понять, хватит ли этого числа Минобороны для выполнения всех поставленных боевых задач. По словам военного эксперта, на линии боевого соприкосновения идут ожесточенные боевые действия и, естественно, есть потери погибшими и ранеными. Если бы эта статистика была в открытом доступе, можно было бы сделать выводы по поводу того, успевает ли Минобороны восполнять потери новыми военнослужащими или же выбывает больше, чем прибывает.Он предположил, что проводить мобилизацию пока нецелесообразно ввиду того, что в России есть определенные ограничения по оборонной промышленности. Военных нужно одеть, обуть, обеспечить зарплатой, страховкой, каской, бронежилетом, дать в руки автомат, гранаты, отметил Живов. По его словам, российская оборонная промышленность, которая сейчас только раскручивается и набирает обороты, вряд ли способна обеспечить всем необходимым несколько сотен тысяч человек.Также Живов назвал причины, по которым мужчины подписывают контракт с Минобороны России. По его словам, в рекламе контрактной службы, которая размещена по всей стране, основной акцент делается на высокой зарплате, перспективах карьерного роста и социальных гарантиях. Соответственно, первое из-за чего люди должны туда идти – это поднять свой социальный статус и зарабатывать больше денег. При этом без патриотического чувства человек вряд ли пойдет воевать, уверен специалист.При этом он отметил, что необходимость мобилизации исходит из боевых задач, которые стоят перед армией России. Если планируется брать Харьков, Одессу и проводить повторную киевскую операцию, то по словам эксперта, будет необходимо мобилизовать еще от 500 тысяч до миллиона человек. Или же продолжить набирать контрактников, но делая акцент не на зарплатах, а на том, что стране грозит опасность, заключил военкор Живов.