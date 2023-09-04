Залужный случайно проговорился о проблемах ВСУ

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале ВСУ. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Он также добавил, что те украинские военнослужащие, которые проходят подготовку в течение 21 дня, не могут сравниться с теми солдатами, которые месяцами или годами обучались военному делу, привел слова Залужного бывший американский разведчик.
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